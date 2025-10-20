Почему в СССР не любили худых женщин: пропаганда воспевала полноту

Представления о женской красоте в СССР десятилетиями диктовались не мировыми модными тенденциями, а суровыми политическими и, прежде всего, экономическими реалиями. Именно поэтому на Западе, в Европе и США, советских женщин часто воспринимали как слишком полных и одетых без должного вкуса.

Почему так происходило и как формировались стандарты красоты советской женщины, разбиралось издание UkrMedia. Одной из основных причин называют отсутствие так называемых икон стиля.

Особенно заметным это стало в 1959 году, когда генсек КПСС Никита Хрущев вместе с женой посетил США. Его жена Нина, одетая во вполне приличные по советским меркам вещи, на фоне элегантной и изящной Жаклин Кеннеди выглядела ужасно. Ее мешковатое платье с неприглядным цветочным принтом, создавало разительный контраст с дизайнерским нарядом любимицы всей Америки, красавицы Джеки.

Культ здорового тела

Послереволюционный период 1917 года погрузил молодое советское государство в эпоху разрухи и голода. Выживание было главным приоритетом, поэтому мысли о моде и красоте отошли на второй план. Интересно, что в то время как в капиталистических странах женщины, получив право на труд благодаря феминизму, становились стройнее из-за активного образа жизни, советские женщины худели из-за недоедания.

Когда экономику удалось частично восстановить, а времена массовых репрессий прошли, в СССР надолго воцарился идеал здоровой, крестьянской полноты. Советская женщина должна была быть "кровь с молоком": крепкой, иметь сильные руки и ноги, а еще широкие бедра – такой стандарт красоты демонстрировал готовность не только к тяжелому физическому труду, но и к материнству. Государству нужны были сильные работницы для заводов и колхозов и здоровые матери, которые рожали бы новых строителей коммунизма.

На этом фоне худоба ассоциировалась с болезненностью и считалась непривлекательной. Если работницу отправляли в санаторий, и она возвращалась с несколькими набранными килограммами, это считалось успешным результатом оздоровления. Мужчины восхищались пышногрудыми колхозницами с простыми, открытыми лицами.

Эпоха блондинок

Когда уровень жизни несколько вырос, и женщины перестали думать только о выживании, то начали осторожно поглядывать на западные тенденции. В 1930-е годы в Европе и Америке также были популярны пышные формы, поэтому по фигуре советские женщины не имели комплексов. Вместо этого они позаимствовали другой тренд – моду на светлые волосы. С тех пор эталоном красоты стала женщина в стиле популярной советской актрисы Любови Орловой.

При этом качественных красок для волос женщины в СССР не имели, как и хорошей косметики вообще. Для осветления прядей использовали перекись водорода. Агрессивный химикат негативно сказывался на качестве шевелюры – волосы хоть светлели, также делались сухими и ломкими. Поэтому в моду вошли сложные укладки, которые позволяли скрыть состояние волос, но заодно добавляли женщинам лишнего возраста.

Послевоенный стандарт

Наслаждаться мирными модными веяниями пришлось недолго. Вторая мировая война снова заставила забыть о красоте. В первое послевоенное десятилетие ситуация повторила сценарий послереволюционных лет: разруха, голод, и, как следствие, истощенные, худые женщины. Набрать хотя бы несколько килограммов было настоящей роскошью.

За эти десять лет в Стране Советов возродился культ крепкого, рабоче-крестьянского тела. Идеальная советская женщина должна была напоминать монумент "Родина-мать": мощная, мускулистая, способная на своих плечах вынести с поля боя раненого солдата. Лишь в 60-70-е годы вернулся тренд на стройность. В моду вошла фигура "песочные часы". Ценилась тонкая талия в сочетании с развитыми плечами, пышной грудью и широкими бедрами.

Радикальный слом стереотипов произошел в 1980-х. Прорывом стал выход на советский рынок немецкого журнала "Burda Moden", который принес с собой новые, западные стандарты. А в 1988 году в Москве состоялся первый в истории СССР конкурс красоты, что окончательно изменило правила игры.

С этого момента страну охватила настоящая гонка за стройностью. Новым идеалом стала высокая, грациозная и длинноногая модель — полная противоположность образу женщины, который десятилетиями воспевала советская пропаганда.

