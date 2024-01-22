'Сегодня цепь Соборности – это линия фронта': Залужный поздравил украинцев с праздником и отметил героизм защитников

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем соборности. Он также отметил героизм защитников, отметив, что они как никто знают цену каждого клочка украинской земли.

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Об этом Залужный написал в своем Telegram-канале. "Украинские солдаты, матросы, сержанты и офицеры – вы как никто знаете цену каждого клочка украинской земли. Потому что именно украинский воин сегодня дерется за то, чтобы Украина была Соборной и Независимой", – отметил он.

Главнокомандующий напомнил, что в 1990 году тысячи украинцев создали Живую цепь Соборности, объединив страну и показали миру свое стремление к свободе.

Сегодня цепь Соборности – это линия фронта, на которой тысячи украинских солдат объединились в битве за Независимость и Свободу. И мы знаем, что с нашими воинами сражается вся Украина. Наше единство – наше оружие. Вместе – к Победе", – подчеркнул Залужный.

Напомним, президент Владимир Зеленский обратился к украинским по случаю Дня Соборности и отметил подвиг наших защитников. Глава государства заявил, что только сильные украинцы могут стать едиными и только единственные украинцы могут быть сильными.

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