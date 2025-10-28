Сделал весомый вклад в укрепление обороноспособности Украины: трагически погиб разработчик разминирующей машины 'Змей'

26 октября трагически погиб украинский инженер Богдан Змый. Он был основателем и руководителем компании "РОВЕР ТЕК" и одним из авторов роботизированной машины для разминирования "Змей".

Об этом сообщил Шептицкий городской совет. Его смерть стала тяжелой потерей для украинской оборонной инженерии. Именно под его руководством появилась техника, которая помогает сохранять жизнь на фронте и на освобожденных от российской оккупации территориях.

Чем занимался Богдан Змый при жизни

Богдан Змый сделал весомый вклад в укрепление обороноспособности Украины во время российско-украинской войны.

"Под его руководством была создана инновационная техника, которая спасала жизни военных саперов и мирных жителей, помогая очищать освобожденные территории от взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

Разработки Змыя стали символом украинской изобретательности, стойкости и стремления к жизни.

"Светлая память инженеру, патриоту и человеку, который посвятил свой талант служению Украине. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам Богдана", – отметили в горсовете.

Что известно о роботизированной машине по разминированию "Змей"

Роботизированная машина для разминирования "Змей" разработана стартапом RoverTech на Львовщине. Инициаторами проекта стали трое соучредителей – Богдан Змый, Борис Дрожак и Василий Кореневский, которые реализовали идею по просьбе военных.

Конструкция машины сочетает фланговые колеса и ударную цепь, что позволяет преодолевать болото и бездорожье и выдерживать подрывы различных типов мин. Кроме самого разминировщика, в рамках проекта изготовили робота-логиста для сопровождения и обслуживания машин на поле боя.

Разработчики в комментарии "Суспільне Львів" объяснили, что "Змей" создает "новый подкласс разминировщиков" и заполняет нишу между большими машинами и ручной работой саперов. По оценкам соучредителей, опытный оператор на "Змее" может обработать от 0,7 до 2 гектаров с ходу, а в благоприятных условиях – и больше.

Машина работает в условиях низкой и средней растительности, способна уничтожать противопехотные и противотанковые мины и снимать растяжки. Конструкция предусматривает быструю замену поврежденных комплектующих после подрывов, что позволяет оперативно возвращать "Змея" в поле.

"Змей" весит более тонны, имеет ширину рабочего инструмента 1,35 м и может разминировать до 2,5 га в день. Оператор управляет машиной дистанционно – пультом, аналогичным пульту FPV-дронов, на расстоянии до 2,9 км.

В конструкции применена цепь с ударной частью, предназначенная для инициирования взрыва мин на заданном расстоянии от корпуса. По словам разработчиков, машина выдерживает подрывы, в том числе и более сильные – танковые мины с большой бронебойной мощностью.

Разработчики отметили, что разминирование вручную – долгий и травмоопасный процесс, тогда как "Змей" сокращает время очистки: 300-метровую полосу, которая раньше занимала несколько дней, машина может обработать за десятки минут. Почти 20 таких машин уже работают на передовой, сообщили в Минэкономики.

В то же время основатели планировали расширить производство и масштабировать выпуск "Змиев", чтобы обеспечить потребности подразделений на больших участках фронта.

Стоимость одного разминировщика в комплекте для войска составляет ориентировочно от 15 до 25 тысяч долларов. Другие источники в рамках проекта указывали диапазон от примерно 14,5 до почти 20 тысяч долларов в зависимости от комплектации, и после налаживания серийного производства цена может снизиться.

Машина прошла испытания и получила сертификат соответствия, сертификацию проводили специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники. Заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный назвал "Змея" уникальным решением для украинских условий.

"Фактически мы получили новый подкласс машины для разминирования, которая может очищать поля от осколочных и фугасных боеприпасов, от которых больше всего страдают саперы. А возможность оперативно менять комплектующие, которые могут быть повреждены от подрывов противотанковых мин, позволяет быстро вернуть машину в поле", – сказал Безкаравайный.

