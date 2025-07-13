Считался пропавшим с декабря: на фронте погиб полковник службы гражданской защиты в отставке Тарас Коваль

В боях за Украину погиб техник первой стрелковой роты Тарас Коваль, который добровольно ушел на фронт с начала полномасштабной войны. Полковник службы гражданской защиты в отставке, награжденный нагрудным знаком "Ветеран войны", более полугода считался пропавшим без вести.

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Защитнику-отцу четырех детей навеки осталось 45 лет. О потере официально сообщили в Главном управлении ГСЧС в Ривненской области.

Тарас Богданович Коваль родился в 1979 году во Львове. Получил образование во Львовском пожарно-техническом училище. Впоследствии переехал к месту службы в город Вараш.

Он занимал должность начальника дежурной смены оперативно-координационного отделения во 2-м Государственном пожарно-спасательном отряде ГУ ГСЧС Украины в Ривненской области. В 2018 году получил звание полковника, в 2021-м – заслуженно ушел на пенсию.

Однако с первых дней полномасштабного российского вторжения, не колеблясь, добровольцем Тарас Богданович встал на защиту Украины. Он служил техником 1-й стрелковой роты. Был награжден государственной наградой – нагрудным знаком "Ветеран войны".

С декабря 2024 года воин считался без вести пропавшим. Недавно ДНК-экспертиза подтвердила, что Герой погиб 7 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Винторивка Шосткинского района Сумской области.

Дома защитника ждали жена, три несовершеннолетних дочери, взрослый сын, брат и родители.

"Коллектив спасателей Ривненщины склоняет головы в скорби и чувствует глубокую печаль потери коллеги. Светлая память о настоящем украинском воине навсегда останется в наших сердцах", – отметили в ГСЧС отметили бывшие коллеги защитника.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 июля ушел из жизни 48-летний военный Григорий Кутик из села Белогородка Ривненской области. Он получил тяжелое ранение на фронте, перенес длительное лечение, однако, к сожалению, сердце Героя не выдержало и остановилось.

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