Считали неприличными: какие купальники запрещали носить в СССР

В СССР женская одежда часто становилась предметом пристального контроля со стороны общества и государства. Особое место в этом занимали купальники – предмет гардероба, вызывавший едва ли не больше всего дискуссий.

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То, что сегодня считается нормой на пляже, в советские времена могло спровоцировать осуждение, замечание или даже административные последствия. Какие купальники запрещали носить в СССР и считали неприличными – читайте в материале OBOZ.UA.

Купальники в дефиците

В СССР купить купальник в свободной продаже было почти невозможно. Швейная промышленность не успевала за модой и изготавливала преимущественно закрытые, однообразные и неудобные модели. Женщины часто шили их самостоятельно, покупая ткань, или получали купальники из-за границы, как редкие подарки от родственников или мужчин, которые бывали в командировках.

Такие купальники полностью закрывали живот, спину, ягодицы, а часто даже часть бедер. Декольте было минимальным – "сдержанным", как того требовала советская мораль. Дизайн имел целью не подчеркнуть фигуру, а наоборот – максимально ее спрятать.

Что считалось неприличным

Под строгий запрет и осуждение общества попадали любые купальники, которые открывали грудь, ягодицы, живот или спину. Особенно в СССР не терпели бикини – их считали "позором", а женщин, которые осмеливались их надевать, приравнивали к девушкам легкого поведения.

Бретельки на тонких завязках, открытые ягодицы или даже минимально обнаженная талия вызывали публичное возмущение и подозрения в "аморальности". Такие оскорбления не только осуждали, но и могли стать основанием для замечания со стороны милиции или даже партийных ячеек.

Культурное сопротивление: актрисы в бикини

Несмотря на общие запреты, в конце 70-х – начале 80-х годов некоторые советские актрисы начали ломать устоявшиеся представления, появляясь в более откровенных купальниках на экранах или фотосессиях. Это вызвало настоящий резонанс. Их фото в бикини становились сенсацией, появлялись в популярных журналах и газетах.

Что носили обычные женщины

Несмотря на медийные примеры, обычные женщины оставались в рамках строгой скромности еще долгое время. Закрытые купальники сохранялись в моде, и только ближе к распаду СССР все больше женщин начали позволять себе открывать спину или часть живота.

Поэтому даже купальник в СССР был не просто предметом одежды, а инструментом социального контроля. Его фасон определял меру "приличия". Современные модели, которые сейчас воспринимаются как норма, в советские времена считались вызовом системе и моральным риском.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какую еще одежду в СССР считали позором.

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