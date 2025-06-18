Самый вкусный клубничный лимонад за 5 минут: рецепт идеального напитка в жаркий день

Лучший летний напиток в жару – лимонад. Готовить их можно из цитрусовых, также из ягод, фруктов. А для более свежего вкуса добавьте обязательно мяту, а также лед.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего лимонада из клубники, с лимоном и мятой.

Ингредиенты:

Клубника – 300-400 г

Лимон – 1-2 шт.

Сахар или сироп – 100 г

Кипяток – 100 мл

Лед – 300-400 г

Мята

Сильногазированная вода – 600 мл

Способ приготовления:

1. Сахар растворить в кипятке.

2. Клубнику очистить, лимон очистить от цедры и косточек. Порезать на кусочки.

3. Взбить клубнику и лимон с сиропом в блендере.

4. В графин выложить лед, добавить пюре из клубники, мяту, залить все газированной водой.

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