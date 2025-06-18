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Самый вкусный клубничный лимонад за 5 минут: рецепт идеального напитка в жаркий день

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,2 т.
Самый вкусный клубничный лимонад за 5 минут: рецепт идеального напитка в жаркий день

Лучший летний напиток в жару – лимонад. Готовить их можно из цитрусовых, также из ягод, фруктов. А для более свежего вкуса добавьте обязательно мяту, а также лед. 

Видео дня
Вкусный лимонад

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего лимонада из клубники, с лимоном и мятой. 

Рецепт лимонада

Ингредиенты:

  • Клубника – 300-400 г
  • Лимон – 1-2 шт.
  • Сахар или сироп – 100 г
  • Кипяток – 100 мл
  • Лед – 300-400 г
  • Мята
  • Сильногазированная вода – 600 мл 

Способ приготовления:

1. Сахар растворить в кипятке.

2. Клубнику очистить, лимон очистить от цедры и косточек. Порезать на кусочки.

Клубничное пюре

3. Взбить клубнику и лимон с сиропом в блендере.

4. В графин выложить лед, добавить пюре из клубники, мяту, залить все газированной водой.

Готовый лимонад

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