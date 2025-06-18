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Самый вкусный клубничный лимонад за 5 минут: рецепт идеального напитка в жаркий день
Лучший летний напиток в жару – лимонад. Готовить их можно из цитрусовых, также из ягод, фруктов. А для более свежего вкуса добавьте обязательно мяту, а также лед.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего лимонада из клубники, с лимоном и мятой.
Ингредиенты:
- Клубника – 300-400 г
- Лимон – 1-2 шт.
- Сахар или сироп – 100 г
- Кипяток – 100 мл
- Лед – 300-400 г
- Мята
- Сильногазированная вода – 600 мл
Способ приготовления:
1. Сахар растворить в кипятке.
2. Клубнику очистить, лимон очистить от цедры и косточек. Порезать на кусочки.
3. Взбить клубнику и лимон с сиропом в блендере.
4. В графин выложить лед, добавить пюре из клубники, мяту, залить все газированной водой.
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