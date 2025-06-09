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Самый вкусный и оригинальный салат из огурцов с пикантной заправкой: готовится 5 минут
Салат из огурцов – лучшее, легкое, летнее блюдо. И к тому же огурцы отлично сочетаются со всеми овощами, зеленью и даже фруктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из огурцов, с цедрой лимона и йогуртом.
Ингредиенты:
- Огурцы – 300 г
- Чеснок – 1-2 зуб.
- Лимонный сок – по вкусу
- Йогурт или домашняя сметана – 2 ст.л.
- Лимон – 1 шт.
- Соль – по вкусу
- Мята свежая
- Оливковое масло
Способ приготовления:
1. Огурцы помойте и нарежьте ломтиками.
2. Добавить измельченный чеснок, йогурт/сметану, сок лимона, лимонную цедру, оливковое масло и листья мяты.
3. Все тщательно смешайте – и можно подавать.
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