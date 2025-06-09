УкраїнськаУКР
русскийРУС

Самый вкусный и оригинальный салат из огурцов с пикантной заправкой: готовится 5 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,5 т.
Салат из огурцов

Салат из огурцов – лучшее, легкое, летнее блюдо. И к тому же огурцы отлично сочетаются со всеми овощами, зеленью и даже фруктами.

Видео дня
Салат из огурцов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из огурцов, с цедрой лимона и йогуртом.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Огурцы – 300 г
  • Чеснок – 1-2 зуб.
  • Лимонный сок – по вкусу
  • Йогурт или домашняя сметана – 2 ст.л.
  • Лимон – 1 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Мята свежая
  • Оливковое масло

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте и нарежьте ломтиками.

Огурцы для салата

2. Добавить измельченный чеснок, йогурт/сметану, сок лимона, лимонную цедру, оливковое масло и листья мяты.

Приготовление салата

3. Все тщательно смешайте – и можно подавать.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: