Самый вкусный и оригинальный салат из огурцов с пикантной заправкой: готовится 5 минут

Салат из огурцов – лучшее, легкое, летнее блюдо. И к тому же огурцы отлично сочетаются со всеми овощами, зеленью и даже фруктами.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из огурцов, с цедрой лимона и йогуртом.

Ингредиенты:

Огурцы – 300 г

Чеснок – 1-2 зуб.

Лимонный сок – по вкусу

Йогурт или домашняя сметана – 2 ст.л.

Лимон – 1 шт.

Соль – по вкусу

Мята свежая

Оливковое масло

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте и нарежьте ломтиками.

2. Добавить измельченный чеснок, йогурт/сметану, сок лимона, лимонную цедру, оливковое масло и листья мяты.

3. Все тщательно смешайте – и можно подавать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: