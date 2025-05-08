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Самый удачный маринад для шашлыка из одного экзотического фрукта: мясо будет очень сочным

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,2 т.
Сочный шашлык

Маринад для шашлыка – важнее, чем специи и даже мясо. Очень важно знать, к какому мясу лучше подойдет тот или иной маринад.

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В чем мариновать мясо для шашлыка

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из свинины, с маринадом из лука, минеральной воды и пюре киви.

Рецепт шашлыка

Ингредиенты:

  • Свиной ошеек – 1 кг
  • Лук – 3 шт.
  • Специи: соль, перец черный, майоран, тимьян,
  • Вода минеральная с газом
  • Киви – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Порежьте большими кусками мясо, добавьте порезанный лук, специи, воду минеральную. Маринуйте 4-12 часов.

Маринад для мяса

2. А перед приготовлением за 20 минут добавьте к шашлыку пюре киви, перемешайте и можно сразу готовить.

Сколько мариновать шашлык

Готовьте шашлык до готовности и подавайте с любыми соусами!

Вкусный шашлык

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