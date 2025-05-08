Самый удачный маринад для шашлыка из одного экзотического фрукта: мясо будет очень сочным

Маринад для шашлыка – важнее, чем специи и даже мясо. Очень важно знать, к какому мясу лучше подойдет тот или иной маринад.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из свинины, с маринадом из лука, минеральной воды и пюре киви.

Ингредиенты:

Свиной ошеек – 1 кг

Лук – 3 шт.

Специи: соль, перец черный, майоран, тимьян,

Вода минеральная с газом

Киви – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Порежьте большими кусками мясо, добавьте порезанный лук, специи, воду минеральную. Маринуйте 4-12 часов.

2. А перед приготовлением за 20 минут добавьте к шашлыку пюре киви, перемешайте и можно сразу готовить.

Готовьте шашлык до готовности и подавайте с любыми соусами!

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