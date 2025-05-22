УкраїнськаУКР
русскийРУС

Самый сочный и вкусный шашлык: рецепт самого удачного маринада из одного овоща

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
1,0 т.
Рецепт сочного шашлыка

Шашлык – блюдо, которое умеет готовить не каждый. Для того, чтобы мясо было вкусным и сочным, во-первых, его нужно правильно выбрать, а во-вторых, хорошо замариновать.

Видео дня
Сочный шашлык

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного шашлыка из свинины, с луковым маринадом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Свинина (я брала кострец) – 1 кг
  • Лук – 1 крупный
  • Чеснок – 3-4 зуб.
  • Сок томатный ( лучше просто помидоры) – 1 стакан
  • Мед – 1/2 ст. л.
  • Хмели сунели – 1 ч. л.
  • Кориандр – 1 ч. л.
  • Масло растительное – 50 г
  • Соль

Способ приготовления:

1. Мясо зачищаем от пленок и нарезаем довольно не маленькими кусками. 

Мясо для шашлыка

2. Лук и чеснок натрите на терку, добавляем к мясу. Туда же специи. Сок томатный (лучше свежие измельченные томаты 2-3 шт), масло (обязательно, ведь специи лучше растворяются именно в масле), еще немного базилика с медом. Если базилик это не принципиально, то мед добавьте. Или хотя бы сахар. Столовую ложку. Во-первых это сбалансирует кислоту от томатов. Во-вторых, мед тоже помогает становиться мясу мягче. Перемешайте все.

Маринад для мяса

3. Маринуйте шашлык 4-6 часов. Далее солим. Только в самом конце, перед жаркой мяса. Еще раз хорошо мнем руками.

Сколько мариновать шашлык

4. Далее на шампуры. Обязательно зачищаем от зелени и лука, потому что будет гореть и жарим как обычно.

Сколько жарить шашлык

После жарки мясу надо дать отдохнуть 10-20 минут, чтобы сок разошелся!

Готовый шашлык

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: