Самый сочный и вкусный шашлык: рецепт самого удачного маринада из одного овоща

Шашлык – блюдо, которое умеет готовить не каждый. Для того, чтобы мясо было вкусным и сочным, во-первых, его нужно правильно выбрать, а во-вторых, хорошо замариновать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного шашлыка из свинины, с луковым маринадом.

Ингредиенты:

Свинина (я брала кострец) – 1 кг

Лук – 1 крупный

Чеснок – 3-4 зуб.

Сок томатный ( лучше просто помидоры) – 1 стакан

Мед – 1/2 ст. л.

Хмели сунели – 1 ч. л.

Кориандр – 1 ч. л.

Масло растительное – 50 г

Соль

Способ приготовления:

1. Мясо зачищаем от пленок и нарезаем довольно не маленькими кусками.

2. Лук и чеснок натрите на терку, добавляем к мясу. Туда же специи. Сок томатный (лучше свежие измельченные томаты 2-3 шт), масло (обязательно, ведь специи лучше растворяются именно в масле), еще немного базилика с медом. Если базилик это не принципиально, то мед добавьте. Или хотя бы сахар. Столовую ложку. Во-первых это сбалансирует кислоту от томатов. Во-вторых, мед тоже помогает становиться мясу мягче. Перемешайте все.

3. Маринуйте шашлык 4-6 часов. Далее солим. Только в самом конце, перед жаркой мяса. Еще раз хорошо мнем руками.

4. Далее на шампуры. Обязательно зачищаем от зелени и лука, потому что будет гореть и жарим как обычно.

После жарки мясу надо дать отдохнуть 10-20 минут, чтобы сок разошелся!

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