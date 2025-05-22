Самый сочный и вкусный шашлык: рецепт самого удачного маринада из одного овоща
Шашлык – блюдо, которое умеет готовить не каждый. Для того, чтобы мясо было вкусным и сочным, во-первых, его нужно правильно выбрать, а во-вторых, хорошо замариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного шашлыка из свинины, с луковым маринадом.
Ингредиенты:
- Свинина (я брала кострец) – 1 кг
- Лук – 1 крупный
- Чеснок – 3-4 зуб.
- Сок томатный ( лучше просто помидоры) – 1 стакан
- Мед – 1/2 ст. л.
- Хмели сунели – 1 ч. л.
- Кориандр – 1 ч. л.
- Масло растительное – 50 г
- Соль
Способ приготовления:
1. Мясо зачищаем от пленок и нарезаем довольно не маленькими кусками.
2. Лук и чеснок натрите на терку, добавляем к мясу. Туда же специи. Сок томатный (лучше свежие измельченные томаты 2-3 шт), масло (обязательно, ведь специи лучше растворяются именно в масле), еще немного базилика с медом. Если базилик это не принципиально, то мед добавьте. Или хотя бы сахар. Столовую ложку. Во-первых это сбалансирует кислоту от томатов. Во-вторых, мед тоже помогает становиться мясу мягче. Перемешайте все.
3. Маринуйте шашлык 4-6 часов. Далее солим. Только в самом конце, перед жаркой мяса. Еще раз хорошо мнем руками.
4. Далее на шампуры. Обязательно зачищаем от зелени и лука, потому что будет гореть и жарим как обычно.
После жарки мясу надо дать отдохнуть 10-20 минут, чтобы сок разошелся!
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