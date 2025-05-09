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Самый пышный и вкусный омлет в духовке: в сто раз вкуснее и полезнее, чем на сковороде
Вкусный омлет – идеальное блюдо для полезного и вкусного завтрака, который можно готовить как на сковороде, так и в духовке. Если хотите приготовить его без масла и, чтобы он был пышным и легким, тогда лучше готовить в духовке.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень пышного и вкусного запеченного омлета, который готовится в духовке.
Ингредиенты:
- яйца – 6 шт.
- молоко – 6 ст.л
- соль – по вкусу
- сливочное масло для смазывания формы
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью и молоком.
2. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, вылейте яичную смесь.
3. Готовьте омлет в духовке при 180 С 40-45 минут.
Ваш омлет должен покрыться золотистой корочкой и порадует вас своей высокой и пышной текстурой!
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