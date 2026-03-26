Самый простой способ сделать крашенки на Пасху: нужен всего один предмет

Раскрашивание яиц с коричневой скорлупой – это современный и экологический подход к украшению праздничного стола в 2026 году. Контраст белого рисунка на естественном темном фоне выглядит очень гармонично и напоминает изящное кружево.

Такой метод декорирования является максимально простым, поэтому к процессу можно смело привлекать даже самых маленьких членов семьи. Готовые изделия станут прекрасным дополнением к весеннему интерьеру, добавляя дому особого уюта и праздничного настроения.

Таким способом поделилась пользовательница rachelpersonett в instagram.com.

Пошаговая инструкция создания декора

Процесс подготовки начинается с традиционного отваривания коричневых яиц вкрутую в течение десяти минут после закипания. После этого их необходимо тщательно охладить и высушить полотенцем, чтобы поверхность была полностью сухой для лучшего сцепления с краской.

Для непосредственной росписи понадобится только тонкая кисть и белая акриловая краска. На коричневую поверхность наносятся произвольные рисунки на пасхальную тематику: от лаконичных веточек ивы и цветов до силуэтов зайчиков или миниатюрных куличей.

Акрил удобен тем, что он быстро сохнет и позволяет наслаивать узоры для достижения желаемой яркости.

Когда краска полностью высохнет, пасхальные яйца можно использовать не только как блюдо, но и как элемент декора.

Если прикрепить к яйцам декоративные ниточки, их легко превратить в подвески для "пасхального дерева". Для этого достаточно поставить в вазу несколько живых веточек с первыми почками и развесить на них ваши произведения искусства, создавая центральную композицию.

