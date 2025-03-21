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Самый бюджетный и вкусный тертый пирог с яблоком: идеальный рецепт десерта к чаю

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Самый бюджетный и вкусный тертый пирог с яблоком: идеальный рецепт десерта к чаю

Самый вкусный домашний пирог к чаю – тертый. Готовить его можно с ягодами, яблоками, а также орехами. Очень важно при приготовлении – сделать удачное тесто на сливочном масле.

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Тертый пирог с яблоком

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего тертого пирога с тертым яблоком.

Рецепт пирога

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 250 г
  • Масло сливочное холодное – 150 г
  • Желток – 1 шт.
  • Вода холодная – 30 г
  • Щепотка соли
  • Разрыхлитель – 2 г
  • Сахар – 70 гр (можете добавить больше, пирог получается не очень сладкий);
  • Яблоки – 3 шт.
  • Сахар и корица по вкусу
  • Сок лимона – 1 ст л
  • Орешки

Способ приготовления:

1. Для начала замешаем тесто. К муке добавим все сухие и масло кубиком. Быстро перемешаем, важно, чтобы масло не текло. Добавим желток и воду. Замешаем плотное, но мягкое тесто. Разделим его на две части. Одну большую, вторую меньшую (2/3 и 1/3). Прячем в холодильник или заморозку.

Тесто для пирога

2. Делаем начинку: яблоки чистим и натираем на терку. Добавляем сахар и корицу. Поливаем лимоном. Выкладываем на сухую сковороду и периодически перемешиваем 10 минут. Нам нужно чтобы яблоки стали сухими.

Яблочная начинка

3. Тесто выкладываем в форму (большую часть). Можно руками, можно натереть на терку и прижать руками, раскатать между пергаментом. Сверху равномерно выкладываем начинку (остывшую). Последний слой снова тесто (маленькая часть) натертое на терку. Распределяем умеренно.

Приготовление пирога

4. Запекаем при 180° примерно 25-30 минут. До румяности. Пока теплый нарезаем.

Готовый пирог

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