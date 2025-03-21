Самый бюджетный и вкусный тертый пирог с яблоком: идеальный рецепт десерта к чаю

Самый вкусный домашний пирог к чаю – тертый. Готовить его можно с ягодами, яблоками, а также орехами. Очень важно при приготовлении – сделать удачное тесто на сливочном масле.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего тертого пирога с тертым яблоком.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 250 г

Масло сливочное холодное – 150 г

Желток – 1 шт.

Вода холодная – 30 г

Щепотка соли

Разрыхлитель – 2 г

Сахар – 70 гр (можете добавить больше, пирог получается не очень сладкий);

Яблоки – 3 шт.

Сахар и корица по вкусу

Сок лимона – 1 ст л

Орешки

Способ приготовления:

1. Для начала замешаем тесто. К муке добавим все сухие и масло кубиком. Быстро перемешаем, важно, чтобы масло не текло. Добавим желток и воду. Замешаем плотное, но мягкое тесто. Разделим его на две части. Одну большую, вторую меньшую (2/3 и 1/3). Прячем в холодильник или заморозку.

2. Делаем начинку: яблоки чистим и натираем на терку. Добавляем сахар и корицу. Поливаем лимоном. Выкладываем на сухую сковороду и периодически перемешиваем 10 минут. Нам нужно чтобы яблоки стали сухими.

3. Тесто выкладываем в форму (большую часть). Можно руками, можно натереть на терку и прижать руками, раскатать между пергаментом. Сверху равномерно выкладываем начинку (остывшую). Последний слой снова тесто (маленькая часть) натертое на терку. Распределяем умеренно.

4. Запекаем при 180° примерно 25-30 минут. До румяности. Пока теплый нарезаем.

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