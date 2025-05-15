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Самый бюджетный и вкусный салат из вареных яиц, лука и огурцов: готовится блюдо со сметаной
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный, сытный и полезный салат, идеальным продуктом для этого будут вареные яйца, зелень, свежие овощи. Заправлять салаты лучше всего сметаной, йогуртом, оливковым маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из вареных яиц, овощей и зелени.
Ингредиенты:
- Яйца вареные
- Огурец – 250 г
- Редиска – 250 г
- Салат айсберг – 100 г
- Зеленый лук
- Соль и перец по вкусу
- Сметана для заправки
Способ приготовления:
1. Вареные яйца разомните вилкой.
2. Овощи, зелень и айсберг порежьте произвольно.
3. Заправьте салат сметаной, добавьте специи и перемешайте.
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