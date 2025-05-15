Самый бюджетный и вкусный салат из вареных яиц, лука и огурцов: готовится блюдо со сметаной

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный, сытный и полезный салат, идеальным продуктом для этого будут вареные яйца, зелень, свежие овощи. Заправлять салаты лучше всего сметаной, йогуртом, оливковым маслом.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из вареных яиц, овощей и зелени.

Ингредиенты:

Яйца вареные

Огурец – 250 г

Редиска – 250 г

Салат айсберг – 100 г

Зеленый лук

Соль и перец по вкусу

Сметана для заправки

Способ приготовления:

1. Вареные яйца разомните вилкой.

2. Овощи, зелень и айсберг порежьте произвольно.

3. Заправьте салат сметаной, добавьте специи и перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: