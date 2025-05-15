УкраїнськаУКР
русскийРУС

Самый бюджетный и вкусный салат из вареных яиц, лука и огурцов: готовится блюдо со сметаной

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
993
Рецепт салата

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный, сытный и полезный салат, идеальным продуктом для этого будут вареные яйца, зелень, свежие овощи. Заправлять салаты лучше всего сметаной, йогуртом, оливковым маслом.

Видео дня
Овощной салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из вареных яиц, овощей и зелени.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Яйца вареные
  • Огурец – 250 г
  • Редиска – 250 г
  • Салат айсберг – 100 г
  • Зеленый лук
  • Соль и перец по вкусу
  • Сметана для заправки

Способ приготовления:

1. Вареные яйца разомните вилкой.

Ингредиенты для салата

2. Овощи, зелень и айсберг порежьте произвольно.

Приготовление блюда

3. Заправьте салат сметаной, добавьте специи и перемешайте.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: