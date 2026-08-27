Самые счастливые знаки зодиака в сезоне Девы

Сезон Девы длится с 23 августа по 22 сентября. В этот период самыми счастливыми будут шесть знаков зодиака, считают астрологи. Звезды принесут им энергию для перемен и настойчивости.

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В это время будут процветать Дева, Лев, Телец, Рак, Рыбы и Весы, пишет Vogue.pl. Если в сезон Льва мы стремились к публичности и признанию, то сезон Девы возвращает нас на землю. Мы почувствуем желание все упорядочить, составить план действий, организовать, усовершенствовать и восстановить силы. Подробнее читайте в гороскопе.

Дева

Вместо хаоса вернется ясность, появятся свежие идеи и мечты. У вас появится больше поводов для празднования, общения с близкими. Вы будете ценить маленькие моменты. Вы сможете увидеть жизнь прекрасной. Это время, когда вы сможете постоять за себя, отличить собственные взгляды от тех, которые вы позаимствовали у других. Вы научитесь выбирать себя без чувства вины и осознаете, что вас защищает и поддерживает.

Лев

Львы научатся устанавливать границы и придерживаться их. Вы сможете реалистично взглянуть на свои истинные желания и потребности. В конфликтах вы сохраните свою твердую позицию, даже если вам это больно или сложно. Это время вашего роста. Вы поймете, что не нужно реагировать просто ради самой реакции. Ваша наблюдательность и способность адаптироваться изменят обстоятельства.

Телец

Скоро вы можете сорвать джекпот. Ваши отношения будут развиваться в правильном направлении, а идеи воплощаться в жизнь. Позвольте им плыть по течению. Чтобы улучшить ситуацию, вам нужно найти новый подход и новых союзников, а затем начать действовать. Вы готовы. Настало время, когда ваш разум будет вести вас вперед и помогать вам построить новый, сбалансированный образ жизни. Вы перестанете всё чрезмерно анализировать.

Рак

Вы увидите все обстоятельства ясно. Несмотря на то, что у вас впереди много работы, вы не позволите этому остановить вас. Вы нашли своё призвание и будете действовать. Представьте новую идею, развивайте ее, и вы добьетесь успеха. Впереди вас ждут хорошие события.

Рыбы

В сезон Девы Рыбы переживут по-настоящему счастливые моменты. Вы можете почувствовать ностальгию. Это время, когда вас ждут улучшения в любви, карьере, финансах или чем-то еще. Даже если ваше сердце разбито, помните – вам нужно это пережить.

Весы

Для Весов это время трансформации и глубокого обновления. Найдите покой, достигните баланса и используйте то, что работает вам на пользу. Ваши усилия принесут плоды. Вам повезет в отношениях, семье, деньгах. Вы почувствуете больше гармонии. Сосредоточьтесь на своем чувстве безопасности и дома. Вы осознаете, что вы особенные.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

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