Самые счастливые дни 2026 года: от бракосочетания до выигрыша в лотерею

Независимо от того, покупаете ли вы дом, лотерейный билет или думаете пригласить кого-то на свидание, бывают моменты, когда космос просто изначально на вашей стороне.

По словам астролога Джоан Джонс из Trusted Psychics, некоторые даты этого года несут более сильное ощущение возможностей, гармонии и положительного импульса, чем другие, пишет Express.

Самый счастливый день для бракосочетания: 17 марта

17 марта – день, когда наблюдается новолуние в знаке Рыб, как самый счастливый день для бракосочетания. "Рыбы глубоко романтичны, интуитивны и открыты для душевной связи. Когда вы сочетаете это с новолунием, естественным моментом для начинаний, то создаете мощную эмоциональную стартовую площадку для обязательств", - говорит астролог.

Лучший день для покупки дома: 16 мая

Новолуние 16 мая приходится именно на сезон Тельца, а это время, когда люди делают выбор, который остается неизменным. Независимо от того, подписываете ли вы контракт или хотите купить новое жилье, эта энергия способствует долгосрочному фундаменту, а не быстрым изменениям.

Самый счастливый день для покупки лотерейного билета: 14 июня

Хотя это не гарантирует победы или мгновенного богатства, энергия Близнецов может помочь случайным решениям чувствоваться менее случайными. Джоан добавляет, что эта дата для размышлений, творчества и моментов, которые "чувствуются как судьба".

Самый счастливый день, чтобы пригласить своего любимого человека на свидание: 12 августа

12 августа произойдет солнечное затмение во Льве, знаке зодиака, который процветает благодаря теплу, искренности и смелости, что делает сезон Льва идеальным временем, чтобы откровенно рассказать о своих чувствах.

Самый счастливый день для предложения: 13 августа

Всего через день после затмения – самый счастливый день для предложения руки и сердца, говорит астролог: "Сезон Льва – король или королева романтического жеста, поэтому, если вы готовы стать на одно колено, сделайте это именно тогда. Энергия поддерживает искреннюю преданность, а не просто влечение".

Самый счастливый день для собеседования: 10 сентября

Учитывая, что этот месяц приходится на новолуние в Деве, вы, вероятно, почувствуете себя организованными, красноречивыми и собранными, что делает его идеальным временем для собеседования на новую работу, поскольку вы будете чувствовать себя на высоте.

Самый счастливый день, чтобы попросить о повышении: 8 октября

"Карьерная энергия самая сильная примерно 8 октября", – говорит Джоан. "Сезон Весов приносит баланс и дипломатию. В этот день вы можете получить очень выгодное предложение на работе".

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

