Самые счастливые даты для бракосочетания в конце 2025-го и в 2026 году

Планирование свадьбы предполагает тщательную организацию и подготовку. Одной из первых и самых важных задач в вашем растущем списке дел является выбор даты свадьбы.

Определение даты имеет решающее значение. Если вам нужна помощь в выборе идеального дня, обратитесь за советом к звездам. Многие пары желают, чтобы дата свадьбы имела особое значение. Если вы хотите выбрать счастливую дату, чтобы отпраздновать свою любовь с друзьями и семьей, астрология может помочь определить самый счастливый день для вашего брака, пишет OBOZ.UA.

Выбирая дату свадьбы с помощью астрологии, эксперты советуют начинать с Венеры, планеты любви, романтики и брака. Эксперты соглашаются, что сильная свадебная карта должна содержать хорошо поддерживаемую Венеру, в идеале с положительной связью с Луной. Венера процветает в знаках своего господства и экзальтации (Телец, Весы и Рыбы), и вам следует избегать бракосочетания во время ретроградной Венеры.

Ретроградный Меркурий – еще один неприемлемый вариант для вашей свадьбы мечты. Когда планета коммуникации делает космическое вращение назад, все может пойти не так. Это ретроградное движение известно не только недоразумениями и неудачами, но и может вызвать проблемы с вашими юридическими документами.

Для тех, кто планирует жениться еще в 2025 году, вот даты, которые стоит отметить в своем свадебном планировщике:

1 и 2 ноября

3, 5, 11, 21, 27 и 31 декабря.

Самые счастливые даты свадьбы на 2026 год

1, 2, 7, 19, 26 и 27 января

1, 2, 3, 6, 8 и 12 февраля

24 марта

1, 2, 7, 15 и 21 апреля

1, 2, 19 и 21 мая

1, 2, 12, 19 и 22 июня

1, 6, 15 и 19 августа

2, 5 и 7 сентября

16, 17 и 29 ноября

1 и 18 декабря.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

