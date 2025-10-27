Самые счастливые даты для бракосочетания в конце 2025-го и в 2026 году
Планирование свадьбы предполагает тщательную организацию и подготовку. Одной из первых и самых важных задач в вашем растущем списке дел является выбор даты свадьбы.
Определение даты имеет решающее значение. Если вам нужна помощь в выборе идеального дня, обратитесь за советом к звездам. Многие пары желают, чтобы дата свадьбы имела особое значение. Если вы хотите выбрать счастливую дату, чтобы отпраздновать свою любовь с друзьями и семьей, астрология может помочь определить самый счастливый день для вашего брака, пишет OBOZ.UA.
Выбирая дату свадьбы с помощью астрологии, эксперты советуют начинать с Венеры, планеты любви, романтики и брака. Эксперты соглашаются, что сильная свадебная карта должна содержать хорошо поддерживаемую Венеру, в идеале с положительной связью с Луной. Венера процветает в знаках своего господства и экзальтации (Телец, Весы и Рыбы), и вам следует избегать бракосочетания во время ретроградной Венеры.
Ретроградный Меркурий – еще один неприемлемый вариант для вашей свадьбы мечты. Когда планета коммуникации делает космическое вращение назад, все может пойти не так. Это ретроградное движение известно не только недоразумениями и неудачами, но и может вызвать проблемы с вашими юридическими документами.
Для тех, кто планирует жениться еще в 2025 году, вот даты, которые стоит отметить в своем свадебном планировщике:
- 1 и 2 ноября
- 3, 5, 11, 21, 27 и 31 декабря.
Самые счастливые даты свадьбы на 2026 год
- 1, 2, 7, 19, 26 и 27 января
- 1, 2, 3, 6, 8 и 12 февраля
- 24 марта
- 1, 2, 7, 15 и 21 апреля
- 1, 2, 19 и 21 мая
- 1, 2, 12, 19 и 22 июня
- 1, 6, 15 и 19 августа
- 2, 5 и 7 сентября
- 16, 17 и 29 ноября
- 1 и 18 декабря.
Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.
