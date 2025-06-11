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Самое вкусное домашнее мороженое из сливок и клубники за 5 минут: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,4 т.
Рецепт мороженого

Мороженое любят все и лучше всего его готовить в домашних условиях из сливок, молока, а также полезных ягод. А вместо сахара можно добавить мед, сгущенное молоко или стевию.

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Вкусное мороженое

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного клубничного мороженого со сгущенным молоком и сливками. 

Рецепт мороженого

Ингредиенты: 

  • Клубника – 500 г
  • Сгущенное молоко – 200 г
  • Сливки 33% – 50 мл

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты переложить в блендер и перебейте до однородной массы.

Основа для мороженого

2. Разлейте по разовым бумажным стаканчикам, или, если у вас есть в формы, вставить палочки и поставить в морозильную камеру.

Как правильно готовить мороженое

Совет: чтобы легко достать мороженое из стаканчика, нужно подержать его несколько минут в руках, или подставить под теплую воду!

Готовое мороженое

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