'Самое страшное – прилеты ракет': история 16-летнего Даниила из Славянска в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Данилу — 16, и война коснулась его жизни уже дважды. Когда юноше было 6 лет, он попал под обстрелы в Славянске. В 2022 году все повторилось. Свою историю он рассказал во время прохождения психологической реабилитации, отдыха и восстановления в рамках проекта Ринат Ахметов — Детям. Мирный отдых детям Украины" в детском лагере в Закарпатье.

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"2014 я не очень помню, еще маленький был. Помню, что мы в подвале сидели, и громкие взрывы были. Потом к бабушке поехали — у нас не было бомбоубежища, а у нее был погреб", — вспоминает Данило.

В начале полномасштабного вторжения семье пришлось повторить этот путь: снова перебраться к бабушке и прятаться в том же погребе. Ждать и бояться за жизнь, ведь громкие звуки взрывов извне звучали постоянно.

"Ночью на соседней улице произошли взрывы. Прилетела ракета. Погибли родители моей знакомой, ее брата обломками покрыло. Еще один прилет был на железнодорожный вокзал. Тоже звук страшный…", – рассказывает паренек.

После этого обстрела семья решила уехать из города. Своими воспоминаниями о пережитом подростке делится здесь.

Почти 5 тысяч детей, пострадавших от войны, получили отдых, оздоровление и психологическую помощь в детском лагере в рамках проекта "Мирный отдых детям Украины" в формате изменений "Блогер Кемп".

Рассказ Даниила вошел в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающий истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй. Расскажите свою на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.