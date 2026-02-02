Самое мощное оружие – это опыт: 'Атлон Авиа' определил лучшие экипажи 'Фурии' на Форуме Furia Mission 2025

На днях в Киеве состоялся Форум боевого опыта в рамках финала конкурса "Furia_Mission_2025". Мероприятие, организованное компанией-производителем НПП "Атлон Авиа", стало первой в Украине площадкой, где состоялся открытый разговор производителя с пилотами БПАК "Фурия" для системного сбора опыта экипажей, обобщения и преобразования в изменения.

Видео дня

Репортаж 5 канала

Конкурс "Furia_Mission_2025" стартовал в сентябре 2025 года и проходил в несколько этапов, которые включали сбор кейсов от экипажей и 2 круглых стола с участием ведущих специалистов и медиа.

Программа форума состояла из 2-х важных частей: воркшопов студентов и военных и финала конкурса с профессиональной панельной дискуссией и вручением призов победителям конкурса для экипажей разведывательных беспилотников.

По результатам многофакторного оценивания, лучшие экипажи получили мощное техническое усиление:

1 место: экипаж подразделения ГПСУ ГВ БАС "Феникс" – новый пикап;

2 место: экипаж 44 ОАБр – комплекс РЭБ на авто и генератор;

3 место: экипаж 47 ОАБр – комплекс РЭБ на авто.

Также жюри отметили определенные экипажи за добросовестность подхода – пилоты получили системы высокоскоростной спутниковой связи. Каждый участник конкурса получил два комплекта обновленных батарей к БпЛА "Фурия", фирменные худи и календари медиа-проекта "Пилоты Фурии – 2026".

Форум боевого опыта "Furia_Mission_2025" объединил 150 участников, среди которых:

▪️26 экипажей БпАК "Фурия", которые приняли участие в конкурсе и поделились практическими кейсами по выполнению миссий;

▪️партнери конкурса – Главное управление доктрин и подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Управление доктрин и подготовки Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, 69 Отдельный специальный центр электронной поддержки. И техническая поддержка конкурса в виде 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

▪️військові подразделения: Командование сухопутных войск, Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, Командование сил беспилотных систем ВСУ, 10 армейский корпус, ОК Запад, 150 и 184 учебные центры,

▪️військові и технические вузы – Житомирский военный институт, Одесская Военная академия и Национальная Академия Сухопутных войск Украины, Киевский национальный университет, Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского, Киевский авиационный институт, Национальный университет обороны Украины

Медиапартнеры Форума боевого опыта "Furia_mission_2025": StarlightMedia, Суспільне медіа, Defense Express, DEFENDER MEDIA, Деловая Столица, Oboz, UNN, The Page, Speka, Mind.

Во время событий состоялось 2 панельные дискуссии, на которых, в частности, обсуждали конкурс, как чрезвычайно эффективный метод сбора актуального боевого опыта и откровенно говорили о том, как должна меняться подготовка и применение беспилотных систем. Среди участников дискуссии: основатель, СЕО "Атлон Авиа" Артем Вьюнник, заместитель директора НПП "Атлон Авиа" по развитию и эксплуатации Сергей Мокренюк, президент КАИ Ксения Семенова и исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко. Модератор – журналист, телеведущий "Суспільне медіа" Евгений Агарков.

Прямая речь участников:

Артем Вьюнник, СЕО "Атлон Авиа":"Даже самая современная "матчасть" составляет лишь 30% эффективности. Настоящие 70% успеха любой операции зависят от оператора – человека, который знает, как выжать максимум из того, что имеет в руках.

"Furia_mission_2025" – это стратегическое мероприятие для создания единой базы боевых знаний. Хотя заполнение отчетов по шаблону в боевых условиях является обременительным, именно эти данные становятся фундаментом для повышения квалификации следующих поколений пилотов. Ценность мероприятия в результате, который проявится со временем – когда накопленный опыт будет внедрен в уставы и методики, что позволит системно повысить эффективность использования БпАК на фронте.

Эффективность "Фурии" – это не только крылья и камера, а прежде всего обобщенный опыт сотен операторов, который благодаря этому конкурсу становится общим достоянием и оружием победы."

Игорь Федирко исполнительный директор Украинского совета оружейников: "Мне близок подход, когда производитель строит экосистему вокруг продукта: обучает пилотов, собирает и обрабатывает боевой опыт, передает его между подразделениями. Фактически, научив пилота работать на своем борту, они уже делают значительную часть работы для его дальнейшей эффективности с любой системой.

Очень показательной и мотивационной стала история с конкурсом среди военных по инициативе компании. Видно, что это работает для военных. То, что дает результат и ощутимую пользу в использовании, стоит масштабировать. Невероятно приятно видеть искреннюю радость молодых пилотов, которые выиграли среди 26 команд не случайно, а за счет собственного опыта, качественной работы с миссиями и рапортами. Важно, что эта история не осталась разовой акцией".

Сергей Мокренюк, заместитель директора НПП "Атлон Авиа" по развитию и эксплуатации: "Благодаря проведению конкурса "Furia_Mission_2025" и полученной информации от боевых экипажей, которые непосредственно работают с Фурией,мы уже многое существенно изменили. Во-первых, мы уже по-другому учим пилотов в наших школах. Во-вторых, эти знания они уже начали распространять на другие экипажи. Кроме того, они уже используются университетами в своей работе. И самое главное – мы говорим о том, кто в дальнейшем примет этот опыт. Потому что любые знания имеют ценность только в том случае, если они находят практическое применение".

Ксения Семенова, президент КАИ: "Для нас это мероприятие стало чрезвычайно ценным, ведь мы смогли привлечь студентов к прямому общению с военными, которые работают с "Фурией". Это опыт, который редко можно получить от производителей дронов. Студенты могут стажироваться, работать или слушать лекции, но посмотреть на продукт, который ты создаешь, глазами его реального пользователя – это бесценно.

То, что "Атлон" строит такую систему обратной связи, прививает будущим специалистам правильную культуру. Именно такой культурный посыл является фундаментом для настоящих инженеров будущего".

Главный пилот экипажа победителей, позывной "Адвокат": "Самая главная ценность этого конкурса – это взаимный обмен опытом. Было общение с производителем и участниками этого конкурса, где каждая из сторон поделилась своим видением, куда должен развиваться, как совершенствоваться. Производитель со своей стороны, поделился тем, что они уже делают, что уже скоро будет реализовано. Какие наши пожелания как пилотов они учли, потому что это возможно технически, а какие – нет, но ищут компромиссы, как это возможно реализовать.

Это, пожалуй, самое главное – что производитель прислушивается к пользователям, чтобы нам было лучше и эффективнее использовать, чтобы он был эффективным, а не просто долетели и вернулись. Сейчас это актуальная проблема по всем направлениям – отсутствие обмена опытом, который можно использовать всем."

Студенты КАИ и КПИ общались с опытными пилотами, которые рассказывали, как обходить вражеский РЭБ и держать связь с артиллерией Молодежь интересовало буквально все: Как летает "Фурия"? Какой тип связи используется, какие были нюансы в работе? Какие бывали случаи? Почему РЭБ "давит"? Какие моменты возникают у нас, как мы отрабатываем задачи и боремся с подавлением РЭБ? Сколько часов "Фурии" летают? В каких самых сложных условиях нам приходилось летать и как комплекс ведет себя в различных погодных условиях?

Выводы:

Совокупный результат работ участников конкурса становится основой для изменения программ обучения в военных школах. Это позволяет готовить новые экипажи по стандартам тех, кто уже достиг успеха в бою.

Эффективность войска базируется на способности быстро превращать боевые отчеты в системные знания и учебные программы, где главным фокусом остается человек-оператор. Это позволит правильно использовать все возможности комплекса на 100%.

Конкурс не завершается награждением, в планах организаторов:

все наработанные выводы и рекомендации уже переданы в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины для имплементации. Материалы экипажей планируется использовать как основу для учебных программ, методических рекомендаций и пособий в военных учебных центрах и высших военных учебных заведениях.

предложения экипажей учитываются при будущих технических обновлениях БпАК "Фурия" производителем.

дальнейшее развитие сообщества профессионалов, которые непосредственно влияют на эволюцию украинского оружия.

Конкурс и Форум боевого опыта "Furia_Mission_2025" "Furia Mission 2025" доказали: будущее украинских оборонных технологий строится на синергии производителя и воина!