Самая вкусная и бюджетная намазка из крабовых палочек: идеально для праздничного стола

Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления вкусных и быстрых салатов, а также закусок, намазок. Для яркого вкуса добавляйте в намазки чеснок, специи, перец чили.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из крабовых палочек, с яйцами и крем-сыром.

Ингредиенты:

яйца(вареные) – 2 шт.

крабовые палочки – 8 шт.

крем-сыр – 3 ст.л.

соль, перец, сушеный чеснок по вкусу

черри – 5 шт.(можно добавлять по желанию)

майонез (можно немного добавить если намазка получается сухой)

хлеб(тостовый)

Способ приготовления:

1. Натрите крабовые палочки, яйца.

2. Добавьте крем-сыр, соль, специи, майонез, черри мелко и перемешайте.

3. Хлеб подсушите, разрежьте пополам и намажьте намазкой!

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