Видео дня
Самая вкусная и бюджетная намазка из крабовых палочек: идеально для праздничного стола
Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления вкусных и быстрых салатов, а также закусок, намазок. Для яркого вкуса добавляйте в намазки чеснок, специи, перец чили.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из крабовых палочек, с яйцами и крем-сыром.
Ингредиенты:
- яйца(вареные) – 2 шт.
- крабовые палочки – 8 шт.
- крем-сыр – 3 ст.л.
- соль, перец, сушеный чеснок по вкусу
- черри – 5 шт.(можно добавлять по желанию)
- майонез (можно немного добавить если намазка получается сухой)
- хлеб(тостовый)
Способ приготовления:
1. Натрите крабовые палочки, яйца.
2. Добавьте крем-сыр, соль, специи, майонез, черри мелко и перемешайте.
3. Хлеб подсушите, разрежьте пополам и намажьте намазкой!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: