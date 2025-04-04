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Самая вкусная и бюджетная намазка из крабовых палочек: идеально для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
48
Самая вкусная и бюджетная намазка из крабовых палочек: идеально для праздничного стола

Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления вкусных и быстрых салатов, а также закусок, намазок. Для яркого вкуса добавляйте в намазки чеснок, специи, перец чили.

Видео дня
Вкусная и быстрая намазка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из крабовых палочек, с яйцами и крем-сыром.

Рецепт намазки

Ингредиенты:

  • яйца(вареные) – 2 шт.
  • крабовые палочки – 8 шт.
  • крем-сыр – 3 ст.л.
  • соль, перец, сушеный чеснок по вкусу
  • черри – 5 шт.(можно добавлять по желанию)
  • майонез (можно немного добавить если намазка получается сухой)
  • хлеб(тостовый)

Способ приготовления:

1. Натрите крабовые палочки, яйца.

Основа для намазки

2. Добавьте крем-сыр, соль, специи, майонез, черри мелко и перемешайте.

Готовая намазка

3. Хлеб подсушите, разрежьте пополам и намажьте намазкой!

Готовая закуска

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