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Самая вкусная домашняя паска по рецепту бабушки: понадобится всего 100 мл молока

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
903
Самая вкусная домашняя паска по рецепту бабушки: понадобится всего 100 мл молока

Домашние паски всегда лучше готовить на молоке, желтках, а также на опаре, не забывайте также добавить сливочное масло. Так выпечка будет очень пышной, вкусной и удачной.

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Домашняя паска

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, удачной и пышной паски по бабушкиному рецепту.

Рецепт паски

Ингредиенты:

  • мука – 270 г
  • молоко – 100 мл
  • сливочное масло – 35 г
  • яйца – 1 (60 г)
  • сметана – 10 г
  • дрожжи прессованные – 15 г
  • сахар – 85 г
  • соль по вашему вкусу
  • изюм – 50 г
  • апельсиновая цедра – по вашему вкусу (можно брать апельсиновую пасту – 7-10 г)

Способ приготовления:

1. Сливочное масло растопите и отставьте, чтобы оно не было горячим. Молоко подогреть, чтобы было теплым и смешать его с сахаром, всыпать дрожжи. Затем добавьте соль, яйцо, масло и сметану, все хорошо перемешать. Постепенно частями просейте муку, под конец смажьте руку растительным маслом и так вымешивайте, тесто будет липнуть к рукам, но не слишком сильно. Муку больше не добавляйте, чтобы не забить тесто.

Приготовление теста

2. Смажьте миску подсолнечным маслом, выложите туда тесто и оставьте в теплом месте на 2 часа.

Каким должно быть тесто для паски

3. Изюм залейте водой на 30 минут, затем слейте через ситечко воду.

Изюм для теста

4. После этого тесто должно увеличиться минимум вдвое, смешайте его (опять руки смажьте маслом) с изюмом, цедрой или пастой и оставьте еще на 30 минут.

Готовое тесто

5. Далее выложите тесто в форму и оставьте в теплом месте, пока тесто не подойдет к краям формы, или даже выше. Затем смажьте молоком и выпекайте 40-50 минут при 170С.

Готовая паска

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