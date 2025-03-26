Самая вкусная домашняя паска по рецепту бабушки: понадобится всего 100 мл молока

Домашние паски всегда лучше готовить на молоке, желтках, а также на опаре, не забывайте также добавить сливочное масло. Так выпечка будет очень пышной, вкусной и удачной.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, удачной и пышной паски по бабушкиному рецепту.

Ингредиенты:

мука – 270 г

молоко – 100 мл

сливочное масло – 35 г

яйца – 1 (60 г)

сметана – 10 г

дрожжи прессованные – 15 г

сахар – 85 г

соль по вашему вкусу

изюм – 50 г

апельсиновая цедра – по вашему вкусу (можно брать апельсиновую пасту – 7-10 г)

Способ приготовления:

1. Сливочное масло растопите и отставьте, чтобы оно не было горячим. Молоко подогреть, чтобы было теплым и смешать его с сахаром, всыпать дрожжи. Затем добавьте соль, яйцо, масло и сметану, все хорошо перемешать. Постепенно частями просейте муку, под конец смажьте руку растительным маслом и так вымешивайте, тесто будет липнуть к рукам, но не слишком сильно. Муку больше не добавляйте, чтобы не забить тесто.

2. Смажьте миску подсолнечным маслом, выложите туда тесто и оставьте в теплом месте на 2 часа.

3. Изюм залейте водой на 30 минут, затем слейте через ситечко воду.

4. После этого тесто должно увеличиться минимум вдвое, смешайте его (опять руки смажьте маслом) с изюмом, цедрой или пастой и оставьте еще на 30 минут.

5. Далее выложите тесто в форму и оставьте в теплом месте, пока тесто не подойдет к краям формы, или даже выше. Затем смажьте молоком и выпекайте 40-50 минут при 170С.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: