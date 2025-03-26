Самая вкусная домашняя паска по рецепту бабушки: понадобится всего 100 мл молока
Домашние паски всегда лучше готовить на молоке, желтках, а также на опаре, не забывайте также добавить сливочное масло. Так выпечка будет очень пышной, вкусной и удачной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, удачной и пышной паски по бабушкиному рецепту.
Ингредиенты:
- мука – 270 г
- молоко – 100 мл
- сливочное масло – 35 г
- яйца – 1 (60 г)
- сметана – 10 г
- дрожжи прессованные – 15 г
- сахар – 85 г
- соль по вашему вкусу
- изюм – 50 г
- апельсиновая цедра – по вашему вкусу (можно брать апельсиновую пасту – 7-10 г)
Способ приготовления:
1. Сливочное масло растопите и отставьте, чтобы оно не было горячим. Молоко подогреть, чтобы было теплым и смешать его с сахаром, всыпать дрожжи. Затем добавьте соль, яйцо, масло и сметану, все хорошо перемешать. Постепенно частями просейте муку, под конец смажьте руку растительным маслом и так вымешивайте, тесто будет липнуть к рукам, но не слишком сильно. Муку больше не добавляйте, чтобы не забить тесто.
2. Смажьте миску подсолнечным маслом, выложите туда тесто и оставьте в теплом месте на 2 часа.
3. Изюм залейте водой на 30 минут, затем слейте через ситечко воду.
4. После этого тесто должно увеличиться минимум вдвое, смешайте его (опять руки смажьте маслом) с изюмом, цедрой или пастой и оставьте еще на 30 минут.
5. Далее выложите тесто в форму и оставьте в теплом месте, пока тесто не подойдет к краям формы, или даже выше. Затем смажьте молоком и выпекайте 40-50 минут при 170С.
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