Самая тяжелая зима в истории Украины: Минэнерго показало последствия ударов РФ по энергетике и несокрушимых людей, которые возвращают свет. Фото и видео

В условиях холодной зимы и постоянных российских обстрелов украинские энергетики, коммунальщики, железнодорожники и спасатели преодолевают последствия атак оккупантов. 629 бригад непрерывно работают, чтобы вернуть тепло и свет в дома украинцев.

В Министерстве энергетики Украины поделились кадрами последствий российских атак и рассказали о вызовах, с которыми пришлось столкнуться. Работники отмечают, что в последние дни больше всего мешает работе погода – мороз и сырость. Иногда работы затягиваются до поздней ночи и несмотря на это, процесс восстановления не прекращается.

"Стараемся восстановить как можно больше, чтобы людям хотя бы какое-то тепло подать. Погода – это самое худшее. Сырость, особенно последние пару дней. Морозы, вроде, уменьшились, но сырость не позволяет нормально работать,потому что постоянно руки в холоде, трясутся. Бывало такое, что до поздней ночи засиживались, аж посреди ночи ставили генераторы уже", – рассказал один из энергетиков.

В ДТЭК напомнили, что преодоление последствий российских атак имеет роковую цену: во время восстановительных работ погибли двое коммунальщиков, также на месте ликвидации последствий обстрела погиб член правления НЭК Алексей Брехт.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за ударов российских террористов ситуация с электроснабжением по всей Украине резко осложнилась. Энергосистема сейчас работает на пределе возможностей.

Также из-за существенного дефицита мощности ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, однако появилась тенденция к частичной стабилизации. По прогнозам министра энергетики Дениса Шмыгаля, уже в ближайшие дни удастся перейти от аварийных до почасовых отключений.

