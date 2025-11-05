Видео дня
Салат-намазка из плавленого сыра "Белочка" по-новому: делимся рецептом блюда, которое любят все
Плавленный сыр – отличный бюджетный продукт, который может быть основой для закусок, а особенно намазок, салатов. Стоит отметить, что плавленный сыр можно приготовить очень просто и в домашних условиях.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из плавленного сыра с виноградом и чесноком.
Ингредиенты:
- Сыр плавленый сливочный 4 шт
- Виноград 300 г
- Чеснок 3 зуб.
- Майонез
- Соль
Способ приготовления:
1. Натрите сыр и чеснок на терку, виноград порежьте.
2. Добавьте майонез, соль и перемешайте.
