Салат-намазка из плавленого сыра "Белочка" по-новому: делимся рецептом блюда, которое любят все

Плавленный сыр – отличный бюджетный продукт, который может быть основой для закусок, а особенно намазок, салатов. Стоит отметить, что плавленный сыр можно приготовить очень просто и в домашних условиях.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из плавленного сыра с виноградом и чесноком.

Ингредиенты:

Сыр плавленый сливочный 4 шт

Виноград 300 г

Чеснок 3 зуб.

Майонез

Соль

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и чеснок на терку, виноград порежьте.

2. Добавьте майонез, соль и перемешайте.

