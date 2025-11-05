УкраїнськаУКР
Салат-намазка из плавленого сыра "Белочка" по-новому: делимся рецептом блюда, которое любят все

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
78
Рецепт блюда

Плавленный сыр – отличный бюджетный продукт, который может быть основой для закусок, а особенно намазок, салатов. Стоит отметить, что плавленный сыр можно приготовить очень просто и в домашних условиях.

Видео дня
Салат-намазка из плавленого сыра "Белочка" по-новому: делимся рецептом блюда, которое любят все

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из плавленного сыра с виноградом и чесноком. 

Салат-намазка из плавленого сыра "Белочка" по-новому: делимся рецептом блюда, которое любят все

Ингредиенты: 

  • Сыр плавленый сливочный 4 шт
  • Виноград 300 г
  • Чеснок 3 зуб. 
  • Майонез
  • Соль

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр и чеснок на терку, виноград порежьте. 

Салат-намазка из плавленого сыра "Белочка" по-новому: делимся рецептом блюда, которое любят все

2. Добавьте майонез, соль и перемешайте.

Салат-намазка из плавленого сыра "Белочка" по-новому: делимся рецептом блюда, которое любят все

