Салат "Мимоза" по-новому: рецепт вкусного и сытного домашнего салата

Ирина Мельниченко
1 минута
Салат "Мимоза" – один из самых легких, сытных и быстрых в приготовлении блюд. Стоит отметить, что вместо рыбных консервов можно использовать запеченную скумбрию, а также красную рыбу.

Салат "Мимоза"

Редакция FoodOboz делится рецептом очень нежного и вкусного салата "Мимоза" с тунцом и сыром.

Ингредиенты:

  • тунец в собственном соку (слить воду) 2 баночки, всего 200 г
  • 1 отварная большая картошка 150 г
  • 2 моркови 120 г
  • 3 яйца
  • 1/4 сладкой средней луковицы
  • сыр 50 г

Соус:

  • 2 ст. л майонеза
  • 3 ст.л греческого йогурта
  • 2 ч.л дижонской горчицы
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи и вареные яйца натрите.

Ингредиенты для салата

2. Соберите салат слоями, смазывая каждый майонезом.

Приготовление салата

Поставьте в холодильник минимум на 1 час!

Готовый салат

