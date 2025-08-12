Салат 'Мимоза' по-новому: рецепт вкусного и сытного домашнего салата

Салат "Мимоза" – один из самых легких, сытных и быстрых в приготовлении блюд. Стоит отметить, что вместо рыбных консервов можно использовать запеченную скумбрию, а также красную рыбу.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень нежного и вкусного салата "Мимоза" с тунцом и сыром.

Ингредиенты:

тунец в собственном соку (слить воду) 2 баночки, всего 200 г

1 отварная большая картошка 150 г

2 моркови 120 г

3 яйца

1/4 сладкой средней луковицы

сыр 50 г

Соус:

2 ст. л майонеза

3 ст.л греческого йогурта

2 ч.л дижонской горчицы

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи и вареные яйца натрите.

2. Соберите салат слоями, смазывая каждый майонезом.

Поставьте в холодильник минимум на 1 час!

