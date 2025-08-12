Видео дня
Салат "Мимоза" по-новому: рецепт вкусного и сытного домашнего салата
Салат "Мимоза" – один из самых легких, сытных и быстрых в приготовлении блюд. Стоит отметить, что вместо рыбных консервов можно использовать запеченную скумбрию, а также красную рыбу.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень нежного и вкусного салата "Мимоза" с тунцом и сыром.
Ингредиенты:
- тунец в собственном соку (слить воду) 2 баночки, всего 200 г
- 1 отварная большая картошка 150 г
- 2 моркови 120 г
- 3 яйца
- 1/4 сладкой средней луковицы
- сыр 50 г
Соус:
- 2 ст. л майонеза
- 3 ст.л греческого йогурта
- 2 ч.л дижонской горчицы
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Овощи и вареные яйца натрите.
2. Соберите салат слоями, смазывая каждый майонезом.
Поставьте в холодильник минимум на 1 час!
