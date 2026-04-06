Салат "Любимый" из трех ингредиентов: делимся рецептом блюда для пасхального стола

Салаты для праздничного стола можно готовить из разных овощей – сырых, вареных и запеченных. А для свежести и яркого вкуса добавить можно консервированные ананасы, горошек, зеленый лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата "Любимый", который готовится из 3 ингредиентов.

Ингредиенты:

куриное филе

ананас консервированный

копченый сыр

майонез, специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отвариваем, как на бульон и оставляем в нем до полного остывания.

2. Тогда филе нарезаем крупным кубиком, добавляем нарезанные ананасы и натертый сыр. Заправляем майонезом, соль и перец по вкусу.

При подаче посыпьте натертым орешком!

