Салат "Любимый" из трех ингредиентов: делимся рецептом блюда для пасхального стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
Рецепт блюда

Салаты для праздничного стола можно готовить из разных овощей – сырых, вареных и запеченных. А для свежести и яркого вкуса добавить можно консервированные ананасы, горошек, зеленый лук. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата "Любимый", который готовится из 3 ингредиентов.

Ингредиенты: 

  • куриное филе
  • ананас консервированный
  • копченый сыр
  • майонез, специи по вкусу

Способ приготовления: 

1. Куриное филе отвариваем, как на бульон и оставляем в нем до полного остывания.

2. Тогда филе нарезаем крупным кубиком, добавляем нарезанные ананасы и натертый сыр. Заправляем майонезом, соль и перец по вкусу.

При подаче посыпьте натертым орешком!

