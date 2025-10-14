Видео дня
Салат из вареной свеклы на каждый день: самый простой рецепт
Запеченная и вареная свекла – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще свеклу полезно есть в сыром виде, с маслом и специями.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с зеленью и маслом.
Ингредиенты:
- свекла
- лимон
- масло оливковое
- специи
- зелень
- горчица
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите, порежьте кубиком.
2. Соус: смешайте масло, горчицу, специи, лимонный сок, перемешайте.
3. Полейте свеклу маслом и перемешайте. Добавьте зелень и лимон.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: