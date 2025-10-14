Салат из вареной свеклы на каждый день: самый простой рецепт

Запеченная и вареная свекла – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще свеклу полезно есть в сыром виде, с маслом и специями.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с зеленью и маслом.

Ингредиенты:

свекла

лимон

масло оливковое

специи

зелень

горчица

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, порежьте кубиком.

2. Соус: смешайте масло, горчицу, специи, лимонный сок, перемешайте.

3. Полейте свеклу маслом и перемешайте. Добавьте зелень и лимон.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: