Салат из вареной свеклы на каждый день: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
1 минута
Запеченная и вареная свекла – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще свеклу полезно есть в сыром виде, с маслом и специями. 

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с зеленью и маслом. 

Ингредиенты:

  • свекла 
  • лимон
  • масло оливковое
  • специи
  • зелень
  • горчица

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, порежьте кубиком.

2. Соус: смешайте масло, горчицу, специи, лимонный сок, перемешайте.

3. Полейте свеклу маслом и перемешайте. Добавьте зелень и лимон.

