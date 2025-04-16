Салат из свеклы и сельди на каждый день: вкуснее, чем 'Шуба' и винегрет

Сельдь и свекла – лучшее сочетание продуктов для приготовления салатов, а также закусок. Стоит отметить, что и сельдь, и свекла отлично сочетаются со всеми овощами, зеленью.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата, который понравится всем и готовится быстро.

Ингредиенты:

Сельдь

Свекла

Лук

Горошек или картофель

Зелень по вкусу

Масло душистое

Горчица французская

Способ приготовления:

1. Порежьте сельдь, вареную свеклу, лук, зелень.

2. Добавьте горошек, горчицу и масло. Перемешайте.

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