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Салат из свеклы и сельди на каждый день: вкуснее, чем "Шуба" и винегрет
Сельдь и свекла – лучшее сочетание продуктов для приготовления салатов, а также закусок. Стоит отметить, что и сельдь, и свекла отлично сочетаются со всеми овощами, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата, который понравится всем и готовится быстро.
Ингредиенты:
- Сельдь
- Свекла
- Лук
- Горошек или картофель
- Зелень по вкусу
- Масло душистое
- Горчица французская
Способ приготовления:
1. Порежьте сельдь, вареную свеклу, лук, зелень.
2. Добавьте горошек, горчицу и масло. Перемешайте.
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