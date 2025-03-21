Салат из свеклы и грибов 'Шухи': как правильно приготовить блюдо

Свекла – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, закусок. Его можно есть как в сыром, так и вареном и запеченном виде.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного украинского салата "Шухи" из свеклы.

Ингредиенты:

Свекла – 0,5 кг

Грибы белые сухие – 50 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Масло – 30 г

Соль – щепотка

Сахар – щепотка

Уксус (берите фруктовый, он более легкий и приятный) – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Свеклу отвариваем. Сухие грибы замачиваем минимум на 3 часа в прохладной воде. Дальше варим 20 минут.

2. Лук нарезаем полукольцами. Половину жарим до золотистости. В аутентичном рецепте грибы просто отваривают, но еще лучше немного обжарила с луком.

3. Свеклу соломкой. Добавьте лук свежий, жареный и грибы.

4. Заправка: чеснок измельчите, добавьте масло (50 на 50 с ароматным), соль и сахар смешаем. Добавляем в салат вместе с уксусом. Если нужно, то что-то регулируем по вкусу. Перемешаем и можно есть!

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