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Салат из свеклы и грибов "Шухи": как правильно приготовить блюдо

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Салат из свеклы и грибов 'Шухи': как правильно приготовить блюдо

Свекла – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, закусок. Его можно есть как в сыром, так и вареном и запеченном виде.

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Что приготовить из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного украинского салата "Шухи" из свеклы. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Свекла – 0,5 кг 
  • Грибы белые сухие – 50 г 
  • Лук – 1 шт. 
  • Чеснок – 2 зуб. 
  • Масло – 30 г 
  • Соль –  щепотка
  • Сахар – щепотка
  • Уксус (берите фруктовый, он более легкий и приятный) – 1/2 ч. л. 

Способ приготовления: 

1. Свеклу отвариваем. Сухие грибы замачиваем минимум на 3 часа в прохладной воде. Дальше варим 20 минут.

Ингредиенты для салата

2. Лук нарезаем полукольцами. Половину жарим до золотистости. В аутентичном рецепте грибы просто отваривают, но еще лучше немного обжарила с луком.

Лук для блюда

3. Свеклу соломкой. Добавьте лук свежий, жареный и грибы.

Заправка для салата

4. Заправка: чеснок измельчите, добавьте масло (50 на 50 с ароматным), соль и сахар смешаем. Добавляем в салат вместе с уксусом. Если нужно, то что-то регулируем по вкусу. Перемешаем и можно есть!

Готовый салат

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