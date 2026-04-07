Салат "Аншлаг" для пасхального стола: делимся легким рецептом
Крабовые палочки – один из лучших продуктов для приготовления салатов и вкусных закусок. Стоит отметить, что они хорошо сочетаются со всеми овощами, грибами, луком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Аншлаг" из крабовых палочек и грибов.
Ингредиенты:
- крабовые палочки 250 г
- шампиньоны 300 г
- лук 2 шт.
- яйца 5 шт.
- любимая зелень
- майонез, соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Пожарьте грибы с луком.
2. Порежьте крабовые палочки, яйца, зелень, добавьте грибы, майонез и специи, перемешайте и подавайте.
