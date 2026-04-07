Салат "Аншлаг" для пасхального стола: делимся легким рецептом

Крабовые палочки – один из лучших продуктов для приготовления салатов и вкусных закусок. Стоит отметить, что они хорошо сочетаются со всеми овощами, грибами, луком.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Аншлаг" из крабовых палочек и грибов.

Ингредиенты:

крабовые палочки 250 г

шампиньоны 300 г

лук 2 шт.

яйца 5 шт.

любимая зелень

майонез, соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Пожарьте грибы с луком.

2. Порежьте крабовые палочки, яйца, зелень, добавьте грибы, майонез и специи, перемешайте и подавайте.

