Салат "Аншлаг" для пасхального стола: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Рецепт блюда

Крабовые палочки – один из лучших продуктов для приготовления салатов и вкусных закусок. Стоит отметить, что они хорошо сочетаются со всеми овощами, грибами, луком. 

Салат "Аншлаг" для пасхального стола: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Аншлаг" из крабовых палочек и грибов.

Ингредиенты: 

  • крабовые палочки 250 г
  • шампиньоны 300 г
  • лук 2 шт.
  • яйца 5 шт.
  • любимая зелень
  • майонез, соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Пожарьте грибы с луком.

Салат "Аншлаг" для пасхального стола: делимся легким рецептом

2. Порежьте крабовые палочки, яйца, зелень, добавьте грибы, майонез и специи, перемешайте и подавайте.

Салат "Аншлаг" для пасхального стола: делимся легким рецептом

