С террасой, причалом и собственным парком: выставлен на продажу самый маленький в мире замок. Фото

В Германии выставлен на продажу замок, который больше похож на сказочную декорацию, чем на обычную недвижимость. Неоготический Геннеберг имеет всего около 70 квадратных метров внутренней площади, зато в комплект входят большая терраса, частный причал и парк.

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За необычный объект просят 1,1 миллиона евро. О продаже замка сообщают немецкие СМИ.

Замок на искусственном холме

Burg Henneberg расположен в северной части Гамбурга, в районе Поппенбюттель, прямо на берегу реки Альстер. Сооружение возвели на специально созданном 15-метровом каменистом холме, что только придает ему вид настоящего средневекового замка.

Площадь помещений составляет примерно 70 квадратных метров. При этом территория значительно больше: новому владельцу достанутся 80-метровая терраса, частный причал и парк площадью около 3000 квадратных метров.

В парке обустроен дендрарий, где растут деревья из Японии, Китая и Северной Америки.

Замок был построен в конце XIX века

История Геннеберга началась в 1884 году. Землевладелец и высокопоставленный чиновник почтового ведомства Альберт Геннеберг решил построить для себя необычную резиденцию, где планировал провести старость. Строительство завершилось в 1887 году.

В то время в Германии была популярна мода на неоготику и романтизированные средневековые руины. Именно в соответствии с этим трендом и было создано необычное сооружение с рыцарским залом, 12-метровой башней и часовней.

По некоторым данным, таким образом Геннеберг также осуществил давнюю мечту своей жены о собственном замке.

В качестве архитектурного образца были выбраны руины древнего замка Геннеберг XI века в Тюрингии. Новое сооружение фактически было построено в масштабе примерно 1:4. На фасаде специально сделали трещины и искусственные разломы, чтобы здание выглядело как романтические средневековые руины.

Замок едва не снесли

После смерти Альберта Геннеберга здание до 1907 года использовалось для хранения семейного архива. Позже там репетировал любительский хор.

В 1942 году замок вместе с частью парка приобрел Гамбург. После Второй мировой войны здание постепенно пришло в упадок и десятилетиями фактически пустовало.

В конце 1980-х годов состояние здания настолько ухудшилось, что власти ограничили доступ к парку и начали готовиться к сносу исторического памятника.

Впрочем, замок удалось спасти. В 1990 году его продали частному инвестору при условии сохранения здания, а впоследствии Геннеберг получил статус памятника архитектуры.

После этого замок несколько раз менял владельцев. В течение последних 12 лет его использовали для культурных и частных мероприятий, в частности для свадеб в часовне.

Сколько стоит собственный замок

Сейчас Геннеберг выставлен на продажу за 1,1 миллиона евро. Официально его называют самым маленьким замком Германии, а неофициально – самым маленьким в мире.

Есть, правда, один важный нюанс: постоянно жить здесь нельзя. Юридически здание имеет статус садового домика, поэтому использовать его в качестве полноценного жилого дома запрещено.

Несмотря на это, внутри есть место для кровати и даже установлена ванна-джакузи. Новый владелец может использовать сооружение для проведения мероприятий, в качестве представительского офиса, художественной мастерской или гостевого пространства.

Интерес к необычной недвижимости оказался немалым: актуальное объявление менее чем за месяц набрало более 37 тысяч просмотров. При этом в 2024 году замок пытались продать по значительно более высокой цене — 1,9 миллиона евро.

Как сообщал OBOZ.UA, в японском городе Ябу бесплатно предлагается традиционный дом 1930 года постройки вместе с более чем 2 гектарами земли, каштановым садом, лесным участком и хозяйственными постройками. Главное условие – новый владелец должен фактически проживать в доме, а также самостоятельно обеспечить водоснабжение и оплачивать ежегодный налог на имущество.

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