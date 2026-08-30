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С террасой, причалом и собственным парком: выставлен на продажу самый маленький в мире замок. Фото

Ольга Ганюкова
Новости. Общество
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Замок был построен в конце XIX века
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В Германии выставлен на продажу замок, который больше похож на сказочную декорацию, чем на обычную недвижимость. Неоготический Геннеберг имеет всего около 70 квадратных метров внутренней площади, зато в комплект входят большая терраса, частный причал и парк.

За необычный объект просят 1,1 миллиона евро. О продаже замка сообщают немецкие СМИ.

Замок на искусственном холме

Burg Henneberg расположен в северной части Гамбурга, в районе Поппенбюттель, прямо на берегу реки Альстер. Сооружение возвели на специально созданном 15-метровом каменистом холме, что только придает ему вид настоящего средневекового замка.

Площадь помещений составляет примерно 70 квадратных метров. При этом территория значительно больше: новому владельцу достанутся 80-метровая терраса, частный причал и парк площадью около 3000 квадратных метров.

В парке обустроен дендрарий, где растут деревья из Японии, Китая и Северной Америки.

Замок был построен в конце XIX века

История Геннеберга началась в 1884 году. Землевладелец и высокопоставленный чиновник почтового ведомства Альберт Геннеберг решил построить для себя необычную резиденцию, где планировал провести старость. Строительство завершилось в 1887 году.

В то время в Германии была популярна мода на неоготику и романтизированные средневековые руины. Именно в соответствии с этим трендом и было создано необычное сооружение с рыцарским залом, 12-метровой башней и часовней.

По некоторым данным, таким образом Геннеберг также осуществил давнюю мечту своей жены о собственном замке.

В качестве архитектурного образца были выбраны руины древнего замка Геннеберг XI века в Тюрингии. Новое сооружение фактически было построено в масштабе примерно 1:4. На фасаде специально сделали трещины и искусственные разломы, чтобы здание выглядело как романтические средневековые руины.

Самый маленький в мире замок выставлен на продажу в Германии

Замок едва не снесли

После смерти Альберта Геннеберга здание до 1907 года использовалось для хранения семейного архива. Позже там репетировал любительский хор.

В 1942 году замок вместе с частью парка приобрел Гамбург. После Второй мировой войны здание постепенно пришло в упадок и десятилетиями фактически пустовало.

В конце 1980-х годов состояние здания настолько ухудшилось, что власти ограничили доступ к парку и начали готовиться к сносу исторического памятника.

Впрочем, замок удалось спасти. В 1990 году его продали частному инвестору при условии сохранения здания, а впоследствии Геннеберг получил статус памятника архитектуры.

После этого замок несколько раз менял владельцев. В течение последних 12 лет его использовали для культурных и частных мероприятий, в частности для свадеб в часовне.

Сколько стоит собственный замок

Сейчас Геннеберг выставлен на продажу за 1,1 миллиона евро. Официально его называют самым маленьким замком Германии, а неофициально – самым маленьким в мире.

Есть, правда, один важный нюанс: постоянно жить здесь нельзя. Юридически здание имеет статус садового домика, поэтому использовать его в качестве полноценного жилого дома запрещено.

Несмотря на это, внутри есть место для кровати и даже установлена ванна-джакузи. Новый владелец может использовать сооружение для проведения мероприятий, в качестве представительского офиса, художественной мастерской или гостевого пространства.

Интерес к необычной недвижимости оказался немалым: актуальное объявление менее чем за месяц набрало более 37 тысяч просмотров. При этом в 2024 году замок пытались продать по значительно более высокой цене — 1,9 миллиона евро.

Самый маленький в мире замок выставлен на продажу в Германии

Как сообщал OBOZ.UA, в японском городе Ябу бесплатно предлагается традиционный дом 1930 года постройки вместе с более чем 2 гектарами земли, каштановым садом, лесным участком и хозяйственными постройками. Главное условие – новый владелец должен фактически проживать в доме, а также самостоятельно обеспечить водоснабжение и оплачивать ежегодный налог на имущество.

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