Усадьбу с 2-мя гектарами земли отдают бесплатно: кто может её получить и на каких условиях

В японском городе Ябу бесплатно предлагается традиционный дом 1930 года постройки вместе с более чем 2 гектарами земли, каштановым садом, лесным участком и хозяйственными постройками. Главное условие — новый владелец должен фактически проживать в доме, а также самостоятельно позаботиться о водоснабжении и оплачивать ежегодный имущественный налог.

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Об этом стало известно из ресурса OldHousesJapan, специализирующегося на поиске новых владельцев для старых японских домов. Цена недвижимости в объявлении составляет 0 японских иен, однако желающим приобрести усадьбу придётся выполнить важное условие – жильё нельзя просто купить в качестве инвестиции или оставить пустым.

Что именно можно получить бесплатно

Речь идет о традиционном японском доме типа "акия" – так в стране называют старые пустующие или заброшенные жилые здания. Дом расположен в городе Ябу, в горной части префектуры Хиого. Он был построен примерно в 1930 году, поэтому недвижимости уже около 96 лет.

Вместе с домом новому владельцу передадут земельный участок площадью 20 969 квадратных метров, то есть примерно 2,1 гектара. Фактически речь идет не просто о старом доме, а о целой усадьбе с большой территорией, на участке есть:

традиционный деревянный жилой дом;

пять комнат;

кухня и столовая;

глиняный сарай;

погреб;

каштановый сад;

частная лесная зона;

участок с видом на горы.

Дом не совсем заброшен

Несмотря на солидный возраст, недвижимость не оставалась без ухода на протяжении всего периода своего существования. Согласно описанию предложения, ещё несколько лет назад в доме жили люди, а предыдущий владелец следил за его состоянием.

В частности, регулярно ремонтировали крышу, что является одним из важнейших элементов для сохранения старого деревянного здания. На территории также установлены солнечные панели, которые могут частично обеспечивать дом электроэнергией.

В то же время полностью готовым к беззаботному заселению этот объект назвать нельзя. Одной из главных проблем является система водоснабжения, которая требует восстановления или обслуживания.

Дополнительные сложности могут возникнуть зимой. Из-за снега доступ к отдельным элементам системы водоснабжения может быть затруднен, поэтому новому владельцу придётся заранее позаботиться о техническом состоянии дома.

Почему дом отдают бесплатно

Причина заключается в масштабной проблеме японского рынка недвижимости: в стране стремительно растёт количество пустующих домов, которые годами никто не использует. Такие объекты называют "акия" (akiya), чаще всего это дома, владельцы которых умерли или переехали, а наследники не хотят заниматься недвижимостью.

Особенно много таких зданий в сельских и отдаленных районах, где население сокращается, а молодые люди переезжают в крупные города. Для владельца содержание старой недвижимости может быть невыгодным. Дом нужно ремонтировать, платить налоги, следить за земельным участком и поддерживать коммуникации.

В то же время заброшенное здание со временем может начать разрушаться и создавать проблемы уже для местного сообщества. Именно поэтому в отдельных регионах Японии владельцы и муниципалитеты пытаются найти людей, которые согласятся вернуть такие дома к жизни.

Главное условие этого предложения очень простое – новый владелец должен фактически проживать в доме. То есть получить усадьбу за ноль иен, а затем оставить её пустой, не получится. Также недвижимость не рассматривается исключительно как инвестиционный актив, земельный участок для перепродажи или сезонная дача.

Какие расходы ждут нового владельца

Нулевая цена в объявлении не означает, что содержание дома будет абсолютно бесплатным. Прежде всего придется заняться системой водоснабжения, это может потребовать дополнительных затрат, а проведение ремонтных работ зимой потенциально будет затрудняться из-за снега.

Кроме того, владельцу необходимо будет уплачивать ежегодный налог на недвижимость. Согласно данным объявления, он составляет около 9 500 иен в год, что, по приведенному в источнике пересчету, равно примерно 2 700 гривнам. Очевидно, что основные потенциальные расходы связаны не с приобретением дома, а с его дальнейшим ремонтом, содержанием большого земельного участка и обустройством быта.

Проблема "аки" в Японии имеет общенациональный масштаб. По результатам жилищного обследования 2023 года, в стране насчитали около 9 миллионов пустующих жилых помещений. Их доля составляла около 13,8% от всего жилищного фонда.

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