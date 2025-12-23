С Сочельником: красивые поздравления для родных, друзей, коллег
Сезон рождественских праздников в Украине открывает Сочельник – особое торжественное событие, которое имеет глубокое духовное и семейное значение в украинской традиции. Он начинается с появлением на небе первой звезды и знаменует собой чудо рождения Иисуса Христа.
На Сочельник принято собирать за столом всю семью и накрывать стол постными блюдами, главным из которых является кутья – символ жизни, достатка и памяти о роде. Перед ужином семья молится, делится кутьей, а после трапезы принимает колядников или сама отправляется колядовать. Если же ваши близкие не рядом с вами, отправьте им теплое поздравление, OBOZ.UA собрал красивые тексты в стихах и прозе.
Відчиняйте двері ясенові,
бо Різдво ступає на поріг
знак добра, господньої любові
у світлі Вифлеємської зорі!
Хай це свято лине в кожну хату,
в кожнім серці свій залишить слід
будьте дужі, щирі й багаті
щастя вам і довгих многих літ!
***
Сядемо до столу всі на Святий вечір.
Сяйво загориться в кожному вікні.
І на Україні, і в краю далекім,
Там, де б’ється серце нашої рідні.
Та заколядуємо, славлячи Христа!
Смачної куті вам!Веселого Різдва!
***
Хай у Вашій хаті — злагода панує,
Хай любов дитяти за вами мандрує,
Зичу господарям щастя й врожаю,
Усім добрим людям — здоров’я бажаю!
Хай Різдво у вишиванці,
Розбудить Вас щасливо вранці!
І принесе у Вашу хату,
Радість й усмішок багато.
Розбудить приспані надії,
Достатком й щастям Вас зігріє,
Зігріє сонцем і любов’ю
Та подарує Вам здоров’я.
***
Святий вечір настає
Зірочка моргає,
До вечері кличе всіх
У вікно заглядає.
На столі дванадцять страв
Та з медом кутя,
Славимо колядкою
Народження Христа!
***
Нехай вам засяють Різдвяні вогні!
Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім’я.
Щоб рік що наступить,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі та в справах усіх!
***
В небі зірочка сіяє і всю землю обіймає,
бо Ісус Христос родився
з Марії Діви воплотився,
щоб всі людям дарувати щастя, радості багато.
***
Святий вечір на поріг –
Світлого Різдва для всіх!
Хай до вас він завітає,
з тим, що серце забажає!
Хай рікою щастя ллється,
хай добро в сім’ї ведеться!
Хай між вами згода буде,
Хай Ісус вас не забуде!
Зоря Вифлеємська яскравіша від сонця,
Загляне сьогодні у кожне віконце,
Покличе усіх до святої вечері,
Колядка весела вже стукає у двері,
Звіщає повсюди добру новину,
У кожну оселю, в кожну родину,
Христос народився — радіємо щиро,
Благослови Господи Україну миром,
Дай країні розцвісти, щасливо зажити,
Дай нам Господи тебе повіки славити!
***
Вечеря йде до нас свята,
Дзвінко лине коляда,
З неба нам зоря звіщає:
Радійте! Святкуйте – Христос ся рождає!
Із запахом узвару та куті,
Святвечір тихо входить до оселі.
Промінчики Різдвяної зорі,
Горять іскристі, золоті, веселі.
Народження Спасителя людей
Зоря яскрава з радістю віщує.
Прийшло величне свято до дверей,
Відкрийте, люди – кожен хай святкує!
Дванадцять страв, на покуті хлібець,
Зібралась за столом вже вся родина,
Подякувать за все, що дав Господь,
Благать, щоб в мирі квітла Україна!
***
Хай вам зоря незгасно світить,
І радісно лунає в вашім домі коляда,
Хай на столі стоять дванадцять страв і свічка,
Бо Україна славить вже Різдво Христа!
Звідусіль звучать колядки,
На порозі вже Різдво,
Миру я тобі бажаю,
Щастя хай несе воно.
Хай Святий прекрасний Вечір
Збере навколо всю рідню,
Радість, благодать й достаток
Хай в сім’ю ввійдуть твою!
***
Хай Ангел торкнеться Вас ніжним крилом,
Зігріє Вам серце різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять Ваш дім,
Оселиться щастя та спокій у нім.
Веселого Різдва!
Хай здоров’я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато провели Різдвяні свята!
***
Хай смачна кутя удасться,
Хай в сім’ї панує щастя,
Щоб весела коляда
В хату радість принесла.
Поздравляю Вас с Рождественским Сочельником! Желаю, чтобы этот важный день и грядущее Рождество принесли в ваш дом добрые и радостные вести, здоровья душевного и телесного, мира, любви и удачи во всех делах! Пусть Рождественская звезда светит на всех жизненных дорогах, помогает выбрать правильный путь и совершать добрые поступки!
***
Пусть на Сочельник ваша семья соберется вместе за одним столом, а дом наполнится особенно теплой атмосферой любви и радости! Желаем вам и вашим родным крепкого здоровья, веры и надежды, силы духа и чистоты души! Со Святым вечером!
***
Пусть Рождественский сочельник принесет в ваш дом особый дух праздника, добра, любви и счастья. Я желаю вам мира и света. Пусть ваша жизнь никогда не будет омрачена грустью и хмурыми днями. Желаю, чтобы ваше здоровье было крепким, семьи счастливыми, а дела успешными. С Сочельником!
***
В Рождественский Сочельник я желаю светлого мира и настоящего добра, душевного спокойствия и тепла, чуткого сердца и искренней любви, веселого праздника в доме и верного счастья, небесной благодати и доброй надежды.
***
В Рождественский Сочельник от всей души желаю, чтобы сбылись все добрые надежды и светлые мечты, чтобы чудесный праздник подарил большую радость, чтобы для счастливой жизни не было никаких препятствий. Здоровья и мира, достатка и веры, красоты души и взаимной любви!
Сегодня Сочельник, большой и волшебный праздник! Пусть сегодня души ваши будут согреты теплом праздничных свечей и улыбками ваших близких. Желаем вам, чтобы в эту ночь исполнились ваши самые сказочные желания. Пусть рождественские колядки наполняют ваши сердца добром и любовью. И пусть рождественская звезда ярко светит вам удачей!
***
Пусть Рождественский Сочельник будет полон добра, радости и гармонии! Пусть Господь благословит всю твою семью и близких тебе людей, а яркая звезда на небе укажет верный путь! Желаю тебе мира в душе и благополучия во всем в этот светлый праздник!
***
Святой вечер непременно проведите со светом в вашей душе, с вкусными блюдами на столе, с родными людьми рядом, с теплыми разговорами и воспоминаниями, с верой в мирное и победное будущее! С Сочельником!
***
Сегодняшний день – идеальное лекарство против ссор и обид, вражды и ненависти. Пусть все негативные эмоции станут любовью, прощением и счастьем. Украсим наши души и сердца добрыми делами, искренними улыбками и замечательными словами в адрес тех, кого мы любим больше всего. С наступающим Рождеством!
***
В Рождественский Сочельник хочу от всей души пожелать, чтобы тебе не страшны были никакие препятствия на пути, чтобы рядом всегда были верные друзья и любимые близкие, чтобы счастьем была окутана твоя душа, чтобы в преддверии праздника сердце избавилось от всего плохого и грустного и приготовилось к новому расцвету сил и счастья.
***
Желаю, чтобы этот особенный вечер в канун Рождества принес мир и покой вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и неоценимым вещам.
