С Сочельником: красивые поздравления для родных, друзей, коллег

Сезон рождественских праздников в Украине открывает Сочельник – особое торжественное событие, которое имеет глубокое духовное и семейное значение в украинской традиции. Он начинается с появлением на небе первой звезды и знаменует собой чудо рождения Иисуса Христа.

На Сочельник принято собирать за столом всю семью и накрывать стол постными блюдами, главным из которых является кутья – символ жизни, достатка и памяти о роде. Перед ужином семья молится, делится кутьей, а после трапезы принимает колядников или сама отправляется колядовать. Если же ваши близкие не рядом с вами, отправьте им теплое поздравление, OBOZ.UA собрал красивые тексты в стихах и прозе.

Відчиняйте двері ясенові,

бо Різдво ступає на поріг

знак добра, господньої любові

у світлі Вифлеємської зорі!

Хай це свято лине в кожну хату,

в кожнім серці свій залишить слід

будьте дужі, щирі й багаті

щастя вам і довгих многих літ!

***

Сядемо до столу всі на Святий вечір.

Сяйво загориться в кожному вікні.

І на Україні, і в краю далекім,

Там, де б’ється серце нашої рідні.

Та заколядуємо, славлячи Христа!

Смачної куті вам!Веселого Різдва!

***

Хай у Вашій хаті — злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя й врожаю,

Усім добрим людям — здоров’я бажаю!

Хай Різдво у вишиванці,

Розбудить Вас щасливо вранці!

І принесе у Вашу хату,

Радість й усмішок багато.

Розбудить приспані надії,

Достатком й щастям Вас зігріє,

Зігріє сонцем і любов’ю

Та подарує Вам здоров’я.

***

Святий вечір настає

Зірочка моргає,

До вечері кличе всіх

У вікно заглядає.

На столі дванадцять страв

Та з медом кутя,

Славимо колядкою

Народження Христа!

***

Нехай вам засяють Різдвяні вогні!

Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім’я.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі та в справах усіх!

***

В небі зірочка сіяє і всю землю обіймає,

бо Ісус Христос родився

з Марії Діви воплотився,

щоб всі людям дарувати щастя, радості багато.

***

Святий вечір на поріг –

Світлого Різдва для всіх!

Хай до вас він завітає,

з тим, що серце забажає!

Хай рікою щастя ллється,

хай добро в сім’ї ведеться!

Хай між вами згода буде,

Хай Ісус вас не забуде!

Зоря Вифлеємська яскравіша від сонця,

Загляне сьогодні у кожне віконце,

Покличе усіх до святої вечері,

Колядка весела вже стукає у двері,

Звіщає повсюди добру новину,

У кожну оселю, в кожну родину,

Христос народився — радіємо щиро,

Благослови Господи Україну миром,

Дай країні розцвісти, щасливо зажити,

Дай нам Господи тебе повіки славити!

***

Вечеря йде до нас свята,

Дзвінко лине коляда,

З неба нам зоря звіщає:

Радійте! Святкуйте – Христос ся рождає!

Із запахом узвару та куті,

Святвечір тихо входить до оселі.

Промінчики Різдвяної зорі,

Горять іскристі, золоті, веселі.

Народження Спасителя людей

Зоря яскрава з радістю віщує.

Прийшло величне свято до дверей,

Відкрийте, люди – кожен хай святкує!

Дванадцять страв, на покуті хлібець,

Зібралась за столом вже вся родина,

Подякувать за все, що дав Господь,

Благать, щоб в мирі квітла Україна!

***

Хай вам зоря незгасно світить,

І радісно лунає в вашім домі коляда,

Хай на столі стоять дванадцять страв і свічка,

Бо Україна славить вже Різдво Христа!

Звідусіль звучать колядки,

На порозі вже Різдво,

Миру я тобі бажаю,

Щастя хай несе воно.

Хай Святий прекрасний Вечір

Збере навколо всю рідню,

Радість, благодать й достаток

Хай в сім’ю ввійдуть твою!

***

Хай Ангел торкнеться Вас ніжним крилом,

Зігріє Вам серце різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять Ваш дім,

Оселиться щастя та спокій у нім.

Веселого Різдва!

Хай здоров’я з Вами буде

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато провели Різдвяні свята!

***

Хай смачна кутя удасться,

Хай в сім’ї панує щастя,

Щоб весела коляда

В хату радість принесла.

Поздравляю Вас с Рождественским Сочельником! Желаю, чтобы этот важный день и грядущее Рождество принесли в ваш дом добрые и радостные вести, здоровья душевного и телесного, мира, любви и удачи во всех делах! Пусть Рождественская звезда светит на всех жизненных дорогах, помогает выбрать правильный путь и совершать добрые поступки!

***

Пусть на Сочельник ваша семья соберется вместе за одним столом, а дом наполнится особенно теплой атмосферой любви и радости! Желаем вам и вашим родным крепкого здоровья, веры и надежды, силы духа и чистоты души! Со Святым вечером!

***

Пусть Рождественский сочельник принесет в ваш дом особый дух праздника, добра, любви и счастья. Я желаю вам мира и света. Пусть ваша жизнь никогда не будет омрачена грустью и хмурыми днями. Желаю, чтобы ваше здоровье было крепким, семьи счастливыми, а дела успешными. С Сочельником!

***

В Рождественский Сочельник я желаю светлого мира и настоящего добра, душевного спокойствия и тепла, чуткого сердца и искренней любви, веселого праздника в доме и верного счастья, небесной благодати и доброй надежды.

***

В Рождественский Сочельник от всей души желаю, чтобы сбылись все добрые надежды и светлые мечты, чтобы чудесный праздник подарил большую радость, чтобы для счастливой жизни не было никаких препятствий. Здоровья и мира, достатка и веры, красоты души и взаимной любви!

Сегодня Сочельник, большой и волшебный праздник! Пусть сегодня души ваши будут согреты теплом праздничных свечей и улыбками ваших близких. Желаем вам, чтобы в эту ночь исполнились ваши самые сказочные желания. Пусть рождественские колядки наполняют ваши сердца добром и любовью. И пусть рождественская звезда ярко светит вам удачей!

***

Пусть Рождественский Сочельник будет полон добра, радости и гармонии! Пусть Господь благословит всю твою семью и близких тебе людей, а яркая звезда на небе укажет верный путь! Желаю тебе мира в душе и благополучия во всем в этот светлый праздник!

***

Святой вечер непременно проведите со светом в вашей душе, с вкусными блюдами на столе, с родными людьми рядом, с теплыми разговорами и воспоминаниями, с верой в мирное и победное будущее! С Сочельником!

***

Сегодняшний день – идеальное лекарство против ссор и обид, вражды и ненависти. Пусть все негативные эмоции станут любовью, прощением и счастьем. Украсим наши души и сердца добрыми делами, искренними улыбками и замечательными словами в адрес тех, кого мы любим больше всего. С наступающим Рождеством!

***

В Рождественский Сочельник хочу от всей души пожелать, чтобы тебе не страшны были никакие препятствия на пути, чтобы рядом всегда были верные друзья и любимые близкие, чтобы счастьем была окутана твоя душа, чтобы в преддверии праздника сердце избавилось от всего плохого и грустного и приготовилось к новому расцвету сил и счастья.

***

Желаю, чтобы этот особенный вечер в канун Рождества принес мир и покой вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и неоценимым вещам.

