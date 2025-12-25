С Рождеством Христовым: открытки, картинки, красивые поздравления своими словами

Рождество – один из самых светлых и теплых праздников года, который объединяет семьи и наполняет дома особой атмосферой. В этот день люди поздравляют друг друга искренними словами, делятся добром и надеждой.

Видео дня

Даже короткое рождественское сообщение может стать знаком внимания и поддержки. OBOZ.UA публикует теплые поздравления в прозе своими словами.

Поздравления с Рождеством своими словами

***

Поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть в эту светлую ночь в ваш дом войдут покой, любовь и надежда. Пусть рождественская звезда освещает путь, придает сил и веры в добро. Желаю уюта в сердце, тепла в семье и искренней радости в каждом дне.Пусть это Рождество принесет благословение, мир и свет на весь год.

***

Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю, чтобы рядом были те, с кем легко молчать и радостно говорить. Пусть рождение Христа принесет веру в добро и силы жить дальше – с любовью, достоинством и надеждой.

***

С Рождеством! Пусть рождественская звезда осветит ваш путь даже в самые темные дни. Желаю мира – в сердце, в доме, в стране. Пусть каждая молитва будет услышана, а каждое доброе дело вернется сторицей.

***

Искренне поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть этот праздник наполнит душу спокойствием, а дом – уютом и любовью. Желаю, чтобы рядом всегда были люди, с которыми хочется делиться теплом, мыслями и тишиной. Пусть новый год принесет светлые новости и добрые перемены.

***

С Рождеством Христовым! Пусть этот праздник станет напоминанием, что даже в самые сложные времена рождается свет. Желаю выдержки, веры в собственные силы и тепла, которое не зависит от обстоятельств. Пусть в вашем сердце всегда будет место для надежды.

***

Поздравляю со светлым Рождеством! Пусть в эту ночь в ваш дом придут мир и благословение, а с ними – спокойные мысли и мирное небо. Желаю, чтобы жизнь дарила больше поводов для благодарности, чем для тревог. Пусть любовь будет вашим главным оберегом.

***

С Рождеством Христовым! Пусть рождественская ночь принесет веру в добро и силы начинать снова. Желаю искренних людей рядом, светлых мыслей и тепла, которое согревает даже на расстоянии. Пусть все настоящее в вашей жизни только крепнет.

***

Поздравляю с Рождеством! Пусть этот праздник станет тихой опорой среди неспокойного мира. Желаю мира в душе, гармонии в семье и уверенности в завтрашнем дне. Пусть рождественская звезда ведет к свету и правде.

***

С праздником Рождества Христова! Пусть в этот день сердце наполнится благодарностью за то, что имеешь, и надеждой на лучшее. Желаю, чтобы в доме всегда было тепло, в словах – искренность, а в мыслях – свет. Пусть добро сопровождает вас каждый день.

***

Поздравляю с Рождеством! Пусть рождение Христа принесет покой в душу и ясность в мысли. Желаю силы пережить сложное и мудрости ценить простое. Пусть любовь и вера станут вашими постоянными спутниками.

***

С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник подарит ощущение дома, где бы вы ни были. Желаю мира, тепла и человечности в каждом дне. Пусть сердце будет наполнено светом, а жизнь – смыслом и добрыми людьми.

Короткие смс по случаю Рождества

С Рождеством! Пусть в доме будет тепло, в сердце – покой, а в жизни – свет.

Поздравляю с Рождеством Христовым! Мира, уюта и хороших новостей каждый день.

С праздником! Пусть рождественская звезда принесет надежду и веру в лучшее.

С Рождеством! Пусть любовь и тепло всегда находят дорогу в твой дом.

Поздравляю со светлым праздником Рождества! Пусть все задуманное осуществляется.

С Рождеством Христовым! Желаю мира в сердце и радости в каждом дне.

Пусть это Рождество принесет покой, тепло и добрых людей рядом.

С праздником Рождества! Пусть в доме царит согласие, а в душе – свет.

Поздравляю с Рождеством! Пусть будет больше теплых объятий и искренних слов.

С Рождеством Христовым! Пусть вера, надежда и любовь будут рядом всегда.

С Рождеством! Мира, здоровья и тепла тебе и твоим близким.

Поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть в сердце живет свет.

С Рождеством! Пусть в жизни будет больше радости и меньше тревог.

С праздником Рождества! Пусть этот день наполнит душу теплом и надеждой.

OBOZ.UA также предлагает узнать об украинских рождественских символах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.