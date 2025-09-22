С Рош ха-Шана: как красиво поздравить с еврейским Новым годом

Рош ха-Шана — это праздник начала нового, еврейского, года, который отмечают все, кто исповедует иудаизм. Этот день, приходящийся на осень, является временем для глубоких размышлений, покаяния и нового начала.

Этот праздник напоминает о важности добрых дел, милосердия и веры в лучшее. Это прекрасная возможность поздравить своих друзей и близких с еврейским Новым годом.

Традиционно на Рош ха-Шана желают:

Хорошего и сладкого года (Шана това у-метука!). Это самое распространенное поздравление, которое символизирует надежду на счастливый, успешный и богатый год.

Также желают быть записанным в Книгу Жизни. По верованиям, в этот день судьба каждого человека записывается в Книгу Жизни. Поэтому это пожелание является очень важным.

Можно пожелать хорошей записи и печати (Гмар хатима това!). Это пожелание актуально в течение десяти дней между Рош ха-Шана и Йом-Кипур (Судным Днем), когда окончательно "запечатывается" судьба человека на будущий год.

И традиционно – здоровья, счастья и благополучия. Как и на любой другой новогодний праздник, желают мира, процветания и исполнения всех желаний.

Короткие смс поздравления с Рош ха-Шана

Шана това у-метука! Желаю тебе сладкого и счастливого года!

С Рош ха-Шана! Пусть этот год будет наполнен светом, любовью и добром!

Пусть 5786 год принесет тебе здоровье, радость и мир в сердце!

Пусть сладкий мед напоминает о сладких мгновениях, что ждут впереди!

Почет това! Желаю тебе новых начинаний и исполнения желаний!

Пусть Господь благословит тебя добром и откроет двери в счастливый год!

С Рош ха-Шана! Желаю тебе семейного тепла и благополучия в доме!

Пусть этот год станет для тебя годом радости, побед и гармонии!

Почет това! Пусть все грехи останутся в прошлом, а новый год принесет чистоту и мир!

С еврейским Новым годом! Пусть каждый день будет сладким, как яблоко с медом!

Сердечные поздравления с Рош ха-Шана своими словами

Поздравляю с Рош ха-Шана! Пусть этот год принесет в твою жизнь радость, мир и щедрые благословения. Желаю, чтобы сердце было наполнено светом и любовью.

С еврейским Новым годом! Пусть это время станет началом новых возможностей, добрых дел и гармонии в душе. Пусть каждый день будет сладким, как мед.

Шана това! Желаю тебе и твоей семье здоровья, тепла и достатка. Пусть этот год будет счастливым и благословенным во всем.

С Рош ха-Шана! Пусть в твоем доме царят любовь и мир, а в сердце – спокойствие и уверенность в будущем. Пусть все добрые мечты осуществятся.

Поздравляю с праздником! Пусть новый год будет наполнен светом, добром и радостными событиями. Пусть Господь благословит тебя на счастливый путь.

Почет това у-метука! Желаю, чтобы новый год открыл двери для радости, любви и процветания. Пусть каждый день будет напоминанием о Божьей доброте.

С Рош ха-Шана! Пусть этот год будет годом обновления и духовного подъема. Пусть он подарит новые силы, искренние улыбки и теплые встречи.

Искренне поздравляю с Новым годом! Желаю здоровья, мира и благополучия в семье. Пусть этот год принесет только хорошие новости и яркие события.

С Рош ха-Шана! Пусть твоя душа будет полна надежды, а жизнь – добрыми людьми и счастливыми мгновениями. Пусть Господь дарует тебе щедрые благословения.

Шана това! Желаю сладкого и доброго года, полного любви и вдохновения. Пусть сердце всегда находит покой в молитве и радости жизни.

Поздравляю с еврейским Новым годом! Пусть каждый день этого года приносит новые силы и светлые мечты. Желаю мира в душе, благополучия и гармонии во всем.

