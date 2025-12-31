С Новым годом и Рождеством Христовым: красивые поздравления с праздниками
Новый год для многих – символ обновления, новых шансов и веры в лучшее будущее. Именно с ним связывают надежды на перемены, спокойствие и хорошие новости.
В новогодне-рождественский период особенно хочется сказать близким искренние слова поддержки. OBOZ.UA публикует поздравления, открытки и смс по случаю праздников.
Поздравления с Новым годом 2026
С Новым годом! Пусть он принесет в вашу жизнь спокойствие, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Желаю, чтобы новые планы реализовывались легко, а трудности остались в прошлом. Пусть год будет щедрым на добрые события и приятные изменения.
С Новым годом и новыми надеждами! Желаю, чтобы в этом году сбылось то, чего давно ждали. Пусть жизнь становится проще, мысли – светлее, а планы – реальнее. Рождественское настроение пусть сопровождает вас на протяжении всего года.
Поздравляю с Новым годом! Пусть он будет годом мира, хороших новостей и спокойных дней. Желаю, чтобы в жизни было больше уверенности и меньше тревог. Пусть каждый месяц приносит что-то хорошее.
С Новым годом! Пусть этот год станет для вас точкой обновления. Желаю, чтобы в новом году появились стабильность и внутреннее спокойствие, а решения давались легко и без сомнений. Пусть работа приносит удовольствие, дом – ощущение защищенности, а жизнь – простые радости, из которых и состоит счастье. Пусть каждый месяц добавляет уверенности в том, что вы движетесь по правильному пути.
З Новим роком та Різдвом!
Йдіть до щастя – напролом!
Будьте радісні, багаті,
І у будень, і при святі
Залишайтеся здорові
І живіть завжди в любові!
Искренне поздравляю с Новым годом! Пусть он придет не с громкими обещаниями, а с тихими, но важными изменениями. Желаю, чтобы в новом году было больше ясности, равновесия и времени для себя. Пусть исчезает все лишнее, а остаются только люди, дела и мысли, которые действительно имеют значение. Пусть год подарит ощущение опоры под ногами и уверенность в завтрашнем дне.
С Новым годом и новым этапом жизни! Желаю, чтобы этот год открыл перед вами новые возможности, но без перегрузки и истощения. Пусть все складывается постепенно, логично и в вашем ритме. Пусть появляются силы для решений, смелость для изменений и терпение для долгих процессов. Желаю года, в котором вы будете чувствовать себя на своем месте.
Пусть 2026 год станет годом упорядоченных мыслей, спокойных утренников и уверенных шагов вперед. Желаю, чтобы в жизни было меньше хаоса и больше предсказуемости в хорошем смысле. Пусть каждый день приносит хотя бы одну маленькую радость.
З Новим роком та Різдвом!
Доля стане хай човном,
Що до щастя понесе.
Добре буде хай усе!
Миру, радості, тепла,
Вдача щоб не підвела,
Сміх ніколи не вщухав,
Успіх рік подарував!
С Новым годом! Желаю, чтобы в нем было больше света – в словах, решениях и отношениях. Пусть год подарит стабильность, возможность строить планы и видеть их результат. Пусть рядом будут люди, с которыми легко молчать и приятно говорить. Желаю года без резких потрясений и с ощущением, что жизнь постепенно налаживается.
З Новим роком та Різдвом!
Йдуть за вашим хай смаком
Кожен день, кожна хвилина,
В радості живе родина.
Хай у всьому таланить,
Тішить вас хай кожна мить.
Хай здоров`я все міцніє,
Вітер біди всі розвіє.
Искренне поздравляю с Новым годом! Пусть он станет годом внутренней силы и спокойствия, когда не нужно ничего доказывать – ни себе, ни другим. Желаю уверенности в собственных решениях, здоровья, которое не подводит, и будней без постоянной тревоги. Пусть год будет щедрым на хорошие новости и простые радости. Пусть в нем будет место для тишины, отдыха и восстановления.
З Новим роком і Різдвом
Щиро всіх вітаю.
Щастя, радості й достатку
В кожен дім бажаю.
Бажання хай збуваються,
Дива з кожним трапляються.
Желаю, чтобы этот год дал ощущение движения вперед, но без спешки и истощения. Пусть дела складываются так, как вам нужно, а жизнь не ставит лишних испытаний. Пусть появляются новые смыслы, интересные идеи и желание радоваться каждому дню. Желаю года, который запомнится не стрессом, а спокойствием и уверенностью.
OBOZ.UA предлагает еще одну подборку поздравлений к Новому году, которые подойдут близким, родным, друзьям и коллегам.
