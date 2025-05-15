С Днем вышиванки: красивые поздравления на украинском языке
Ежегодно в третий четверг мая украинцы во всем мире надевают вышиванки – не просто национальную одежду, а символ непокорности, идентичности, связи поколений. В вышитых орнаментах – история нашего народа, память о предках, язык любви к родной земле.
Этот праздник не имеет официального статуса, но с каждым годом приобретает все более глубокое значение, становясь днем самосознания и гордости. Хочется делиться добрыми словами, распространять украинскую культуру и поддерживать друг друга. OBOZ.UA публикует подборку искренних поздравлений, которые помогут красиво поздравить родных, друзей и коллег с Днем вышиванки.
Поздравления с Днем вышиванки в прозе
🌿 Поздравляю с Днем вышиванки! Сегодняшний день – это не просто праздник одежды, а день глубокого уважения к нашей истории, культуре и духовности. Вышиванка – это молитва, зашитая в нити, символ непокорности, красоты и достоинства. Желаю, чтобы в ваших сердцах всегда теплился свет любви к Украине, чтобы традиции не угасали, а передавались из поколения в поколение как самое ценное наследие. Пусть вышиванка будет оберегом в каждом доме!
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С праздником национальной гордости – Днем вышиванки! 🕊️ В каждом узоре закодирована судьба народа, его память и сила. Пусть этот праздник напоминает нам о корнях, которые наполняют и держат, о традициях, которые делают нас уникальными, и о красоте, живущей в нашем народе. Желаю мира, благополучия и любви к своей земле.
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🌺 Поздравляю с Днем вышиванки! Пусть сегодня каждый узор на вышиванке говорит голосом предков, призывает к единству, достоинству и памяти. В этот день хочется пожелать, чтобы наш национальный символ объединял людей, укреплял дух, вдохновлял на добро и правду. Надевайте вышиванку с гордостью, потому что мы наследники великой культуры!
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Пусть этот особый праздник напомнит нам, что мы – нация с многовековой историей, с глубокими традициями, с неповторимой культурой. Вышиванка – это молчаливый символ непокорности, красоты, силы духа. Желаю мира, ясного неба, неисчерпаемой энергии и единства. Пусть ваша вышиванка станет источником вдохновения и добрых перемен!
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🌞 Поздравляю с Днем вышиванки! Сегодня миллионы украинцев в разных уголках мира надевают сорочку, которая говорит на языке любви к Родине. Желаю, чтобы в этот день каждый почувствовал силу своего рода, глубину украинской культуры и гордость за свою идентичность. Пусть этот праздник будет наполнен светом, красками и искренними улыбками!
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Пусть вышитые орнаменты напоминают о выносливости нашего народа, о красоте, созданной руками матерей, бабушек, мастериц. В каждом крестике – история, молитва, пожелание счастья. Пусть этот день вдохновляет на добрые поступки, объединяет украинцев по всему миру и подчеркивает нашу уникальность!
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В этот день вся страна становится словно живым полотном, расшитым красочными символами. Вышиванка – это не просто одежда, это история нашего народа, вышитая нитями любви, боли, надежды и силы. Это наш голос в мире, наша тишина в молитве, наша песня в памяти. Пусть этот праздник напоминает, что даже в темные времена мы остаемся светом, потому что наш код несокрушимый. Желаю мира, мудрости и единства – тем, кто носит в сердце Украину.
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Искренне поздравляю с Днем вышиванки! Этот праздник, как общая молитва миллионов украинцев, разбросанных по миру. В каждой нити – символ силы, в каждом орнаменте – код родовой памяти. Желаю, чтобы вышиванка была не только праздничным нарядом, но и ежедневным напоминанием о том, кем мы являемся и чего стоим. Берегите украинское, лелейте традиции и передавайте их дальше – с любовью и уважением.
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Сегодня мы не просто надеваем вышитые сорочки – мы касаемся глубокого смысла, который пережил поколения. Вышиванка – это оберег, который защищал в трудные времена, это символ любви, который сопровождал в радости. Это наша тихая борьба за свою правду и память. Желаю, чтобы этот день был наполнен светом, достоинством и добром. Пусть каждая вышиванка напоминает о силе наших корней и красоте украинской души.
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🌺 Поздравляю с Днем вышиванки! Это день, когда украинцы во всем мире одевают не просто сорочку, а свое прошлое, свою гордость и свою надежду. Вышиванка – это и голос предков, и язык символов, и карта памяти. Желаю, чтобы каждый из нас почувствовал в ней силу своих предков, уверенность в настоящем и веру в будущее. Сохраняйте украинское не только в одежде, но и в поступках, в сердцах, в повседневной жизни.
Короткие поздравления с Днем вышиванки
Поздравляю с Днем вышиванки! Пусть этот день напомнит нам, кто мы есть, откуда наш род и в чем наша сила. Носим вышиванку с достоинством – не только на теле, но и в сердце.
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Вышиванка – это не мода, а традиция, не украшение, а память. Желаю каждому гордо нести эту память в мир.
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День вышиванки – день украинского духа. В каждом узоре – любовь к земле, в каждом крестике – история поколений. Поздравляю с нашим общим праздником!
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С Днем вышиванки! Пусть в этот день нас объединяет не только одежда, но и общая вера в силу нашей культуры и будущее Украины.
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Пусть нити вышиванки напоминают: мы сильны, потому что помним, любим и уважаем свое. Пусть этот праздник добавляет гордости, света в душе и уверенности в нашей общей силе.
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Поздравляю с Днем вышиванки! Пусть она будет вашим оберегом в буднях и праздниках, символом любви к родной земле.
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С Днем вышиванки! Желаю, чтобы вышитые орнаменты на рубашках согревали сердце, как песни детства и голос родного языка.
Поздравления с Днем вышиванки в стихах
***
Встає над світом щире сонце вранці,
І землю гріє променем ясним.
А я іду по світу в вишиванці.
Я – українець. Я пишаюсь цим.
***
Сорочку мати синові вишивала
І душу, і серце у вишивку вкладала.
Як пам’ять народної відголоски,
На полотні з’являлися візерунки,
Де кожен хрестик – це життєві миті.
Мережила по білому блакить,
Лягала ниточка до ниточки мрійливо.
Дитині б долю вишити щасливу,
Щоб оберегом стала для синочка
Руками матері вишита сорочка.
З Днем Вишиванки!
***
На свята вся родина
Мама, тато і навіть я,
Вишиванки одягаємо
У центрі міста ми гуляємо.
Нехай усі знають, що батьківщина
Любити матусю – Україну!
***
Я встану рано-вранці, на світанку,
Як спалахне на квіточці роса.
Вдягну найкращу в світі вишиванку
І оживе, засвітиться краса
В промінні сонця. І моя сорочка
У рунах, в квітах зразу оживе...
З чарівних квітів я сплету віночка
Й над світом щира пісня попливе.
Сорочка, що матуся вишивала,
Сердечко гріє, душу веселить.
Бо ж мама щастя-долю закликала.
Цей оберіг в житті нас захистить.
***
Вишиванка рідна, ну хіба не диво?
В ній ходити модно, стильно і красиво.
Це мистецький витвір, це краса і казка,
В ній душі наснага, материнська ласка.
Кольори сплелися в ній в узори й квіти,
Щоб були щасливі і сміялись діти.
А веселі люди від краси раділи
І самі, звичайно, вишивати вміли
Червону калину, зелені листочки,
Щоб були щасливі доні і синочки.
Й рідні вишиванки їх оберігали
Від біди в дорозі діток захищали.
Щоб у вишиванках хлопчики мужніли,
Рідну Україну захистити вміли.
Вишиванка наша, ну хіба ж не диво?
В вишиванці завжди модно і красиво…
OBOZ.UA предлагает узнать, как появился День вышиванки и почему его не начали праздновать до 2000-х годов.
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