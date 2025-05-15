С Днем вышиванки: красивые поздравления на украинском языке

Ежегодно в третий четверг мая украинцы во всем мире надевают вышиванки – не просто национальную одежду, а символ непокорности, идентичности, связи поколений. В вышитых орнаментах – история нашего народа, память о предках, язык любви к родной земле.

Видео дня

Этот праздник не имеет официального статуса, но с каждым годом приобретает все более глубокое значение, становясь днем самосознания и гордости. Хочется делиться добрыми словами, распространять украинскую культуру и поддерживать друг друга. OBOZ.UA публикует подборку искренних поздравлений, которые помогут красиво поздравить родных, друзей и коллег с Днем вышиванки.

Поздравления с Днем вышиванки в прозе

🌿 Поздравляю с Днем вышиванки! Сегодняшний день – это не просто праздник одежды, а день глубокого уважения к нашей истории, культуре и духовности. Вышиванка – это молитва, зашитая в нити, символ непокорности, красоты и достоинства. Желаю, чтобы в ваших сердцах всегда теплился свет любви к Украине, чтобы традиции не угасали, а передавались из поколения в поколение как самое ценное наследие. Пусть вышиванка будет оберегом в каждом доме!

***

С праздником национальной гордости – Днем вышиванки! 🕊️ В каждом узоре закодирована судьба народа, его память и сила. Пусть этот праздник напоминает нам о корнях, которые наполняют и держат, о традициях, которые делают нас уникальными, и о красоте, живущей в нашем народе. Желаю мира, благополучия и любви к своей земле.

***

🌺 Поздравляю с Днем вышиванки! Пусть сегодня каждый узор на вышиванке говорит голосом предков, призывает к единству, достоинству и памяти. В этот день хочется пожелать, чтобы наш национальный символ объединял людей, укреплял дух, вдохновлял на добро и правду. Надевайте вышиванку с гордостью, потому что мы наследники великой культуры!

***

Пусть этот особый праздник напомнит нам, что мы – нация с многовековой историей, с глубокими традициями, с неповторимой культурой. Вышиванка – это молчаливый символ непокорности, красоты, силы духа. Желаю мира, ясного неба, неисчерпаемой энергии и единства. Пусть ваша вышиванка станет источником вдохновения и добрых перемен!

***

🌞 Поздравляю с Днем вышиванки! Сегодня миллионы украинцев в разных уголках мира надевают сорочку, которая говорит на языке любви к Родине. Желаю, чтобы в этот день каждый почувствовал силу своего рода, глубину украинской культуры и гордость за свою идентичность. Пусть этот праздник будет наполнен светом, красками и искренними улыбками!

***

Пусть вышитые орнаменты напоминают о выносливости нашего народа, о красоте, созданной руками матерей, бабушек, мастериц. В каждом крестике – история, молитва, пожелание счастья. Пусть этот день вдохновляет на добрые поступки, объединяет украинцев по всему миру и подчеркивает нашу уникальность!

***

В этот день вся страна становится словно живым полотном, расшитым красочными символами. Вышиванка – это не просто одежда, это история нашего народа, вышитая нитями любви, боли, надежды и силы. Это наш голос в мире, наша тишина в молитве, наша песня в памяти. Пусть этот праздник напоминает, что даже в темные времена мы остаемся светом, потому что наш код несокрушимый. Желаю мира, мудрости и единства – тем, кто носит в сердце Украину.

***

Искренне поздравляю с Днем вышиванки! Этот праздник, как общая молитва миллионов украинцев, разбросанных по миру. В каждой нити – символ силы, в каждом орнаменте – код родовой памяти. Желаю, чтобы вышиванка была не только праздничным нарядом, но и ежедневным напоминанием о том, кем мы являемся и чего стоим. Берегите украинское, лелейте традиции и передавайте их дальше – с любовью и уважением.

***

Сегодня мы не просто надеваем вышитые сорочки – мы касаемся глубокого смысла, который пережил поколения. Вышиванка – это оберег, который защищал в трудные времена, это символ любви, который сопровождал в радости. Это наша тихая борьба за свою правду и память. Желаю, чтобы этот день был наполнен светом, достоинством и добром. Пусть каждая вышиванка напоминает о силе наших корней и красоте украинской души.

***

🌺 Поздравляю с Днем вышиванки! Это день, когда украинцы во всем мире одевают не просто сорочку, а свое прошлое, свою гордость и свою надежду. Вышиванка – это и голос предков, и язык символов, и карта памяти. Желаю, чтобы каждый из нас почувствовал в ней силу своих предков, уверенность в настоящем и веру в будущее. Сохраняйте украинское не только в одежде, но и в поступках, в сердцах, в повседневной жизни.

Короткие поздравления с Днем вышиванки

Поздравляю с Днем вышиванки! Пусть этот день напомнит нам, кто мы есть, откуда наш род и в чем наша сила. Носим вышиванку с достоинством – не только на теле, но и в сердце.

***

Вышиванка – это не мода, а традиция, не украшение, а память. Желаю каждому гордо нести эту память в мир.

***

День вышиванки – день украинского духа. В каждом узоре – любовь к земле, в каждом крестике – история поколений. Поздравляю с нашим общим праздником!

***

С Днем вышиванки! Пусть в этот день нас объединяет не только одежда, но и общая вера в силу нашей культуры и будущее Украины.

***

Пусть нити вышиванки напоминают: мы сильны, потому что помним, любим и уважаем свое. Пусть этот праздник добавляет гордости, света в душе и уверенности в нашей общей силе.

***

Поздравляю с Днем вышиванки! Пусть она будет вашим оберегом в буднях и праздниках, символом любви к родной земле.

***

С Днем вышиванки! Желаю, чтобы вышитые орнаменты на рубашках согревали сердце, как песни детства и голос родного языка.

Поздравления с Днем вышиванки в стихах

***

Встає над світом щире сонце вранці,

І землю гріє променем ясним.

А я іду по світу в вишиванці.

Я – українець. Я пишаюсь цим.

***

Сорочку мати синові вишивала

І душу, і серце у вишивку вкладала.

Як пам’ять народної відголоски,

На полотні з’являлися візерунки,

Де кожен хрестик – це життєві миті.

Мережила по білому блакить,

Лягала ниточка до ниточки мрійливо.

Дитині б долю вишити щасливу,

Щоб оберегом стала для синочка

Руками матері вишита сорочка.

З Днем Вишиванки!

***

На свята вся родина

Мама, тато і навіть я,

Вишиванки одягаємо

У центрі міста ми гуляємо.

Нехай усі знають, що батьківщина

Любити матусю – Україну!

***

Я встану рано-вранці, на світанку,

Як спалахне на квіточці роса.

Вдягну найкращу в світі вишиванку

І оживе, засвітиться краса

В промінні сонця. І моя сорочка

У рунах, в квітах зразу оживе...

З чарівних квітів я сплету віночка

Й над світом щира пісня попливе.

Сорочка, що матуся вишивала,

Сердечко гріє, душу веселить.

Бо ж мама щастя-долю закликала.

Цей оберіг в житті нас захистить.

***

Вишиванка рідна, ну хіба не диво?

В ній ходити модно, стильно і красиво.

Це мистецький витвір, це краса і казка,

В ній душі наснага, материнська ласка.

Кольори сплелися в ній в узори й квіти,

Щоб були щасливі і сміялись діти.

А веселі люди від краси раділи

І самі, звичайно, вишивати вміли

Червону калину, зелені листочки,

Щоб були щасливі доні і синочки.

Й рідні вишиванки їх оберігали

Від біди в дорозі діток захищали.

Щоб у вишиванках хлопчики мужніли,

Рідну Україну захистити вміли.

Вишиванка наша, ну хіба ж не диво?

В вишиванці завжди модно і красиво…

OBOZ.UA предлагает узнать, как появился День вышиванки и почему его не начали праздновать до 2000-х годов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.