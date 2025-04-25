Когда в Украине отмечают День вышиванки: дата праздника в 2025 году

В последние годы все большую популярность среди украинцев приобретает День вышиванки. Этот неофициальный праздник чтит традиции изготовления и украшения традиционной для Украины одежды – вышитых сорочек.

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Праздник имеет переходную дату и отмечается в третий четверг мая. OBOZ.UA узнавал, когда День вышиванки празднуют в 2025 году. А также рассказывает об истории праздника и его главных традициях.

День вышиванки 2025

В этом году праздник вышиванки приходится на 15 мая. В этот четверг всех желающих призывают достать из шкафов свои лучшие сорочки и надеть их, чтобы все могли полюбоваться этой красотой.

Как появился День вышиванки

Любимый праздник возник благодаря личной инициативе одного человека. Буковинка Леся Воронюк во время своего обучения в Черновицком университете как-то предложила своим одногруппникам в один день прийти на занятия в вышитой одежде. Случилось это в 2006 году. Датой избрали третий четверг мая. Преподаватели узнали об инициативе и пожелали принять в ней участие.

Праздник получился настолько удачным, что в следующем году идея распространилась еще на несколько факультетов университета. А еще через год к движению присоединились другие вузы Черновцов. В 2010 году День вышиванки вышел за пределы города, а в 2014 году идею подхватили украинцы за границей. Тогда же за праздником закрепилось название Всемирный день вышиванки.

Как празднуют День вышиванки

Чтобы приобщиться к этому добровольному движению, нужно совсем немного. Просто наденьте вышитую сорочку, которая у вас есть. Она может быть старинной или совсем новой, сшитой по традиционной технике или иметь современный крой, это может быть как ручная вышивка, так и машинная, как полное народное убранство, так и одна вещь, вписанная в современный повседневный образ. Главное условие – это должна быть украинская вышиванка или вещь, созданная по ее мотивам.

Главная идея Дня вышиванки – продемонстрировать свой интерес к традиционной одежде украинского народа. Поддержать это декоративно-прикладное искусство, которое сохранилось и продолжает интенсивно развиваться на все исторические перипетии.

Хотя традиции дарить подарки в этот праздник нет, все же вы вполне можете отметить его, подарив близким новые сорочки. Или приобрести коллекционную старинную, чтобы стать вашим фамильным сокровищем.

Также ко Дню вышиванки организуют различные культурные мероприятия – выставки вышитых сорочек, лекции по истории народной одежды, мастер-классы по вышиванию. Обязательно поинтересуйтесь, что из таких мероприятий происходит поблизости и примите в нем участие. Ведь вышиванка – это важный элемент украинского культурного кода, который мы должны любить и беречь.

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