С днем Василия: красивые и смешные поздравления для именинников

В первый день православные Украины отмечают день святого Василия. Это одновременно и новогодний праздник, и день чествования Василия Великого – одного из отцов христианской церкви.

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В этот день принято ходить посевать по домам. И, конечно, поздравлять мужчин с именем Василий. OBOZ.UA поможет с поздравлениями для них в день ангела

З днем Василя вітаю,

Добрих намірів бажаю.

Хай здійсняється у вас

Все завжди та повсякчас!

Хай добробут буде в хаті,

Щоб завжди раділи святу.

Будьте сто років здорові

Та щасливі в своїй долі!

З днем Василя я привітаю

Від душі і щиро всіх!

Миру і добра бажаю,

Щоб були щасливі всі!

В Новий рік я зичу

Затишку й тепла усім,

Щоб повагою й любов’ю

Сповнений був завжди дім!

Поздравляю с днем ангела Василия! Желаю здоровья, добра, душевного спокойствия, прибыли и пусть дом всегда будет наполнен любовью и теплом!

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Поздравляю с праздником — днем ангела Василия! Желаю удачи на каждом шагу, счастья на всю жизнь, светлых помыслов и пусть все хорошее выполняется как можно скорее!

Поздравляем с праздником святого Василия. Желаем благополучия в семье. Хороших урожаев в поле. Пусть дом ваш не знает бед и невзгод. Пусть всегда будет всего вдосталь.

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