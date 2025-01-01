С днем Василия: красивые и смешные поздравления для именинников
В первый день православные Украины отмечают день святого Василия. Это одновременно и новогодний праздник, и день чествования Василия Великого – одного из отцов христианской церкви.
В этот день принято ходить посевать по домам. И, конечно, поздравлять мужчин с именем Василий. OBOZ.UA поможет с поздравлениями для них в день ангела
З днем Василя вітаю,
Добрих намірів бажаю.
Хай здійсняється у вас
Все завжди та повсякчас!
Хай добробут буде в хаті,
Щоб завжди раділи святу.
Будьте сто років здорові
Та щасливі в своїй долі!
З днем Василя я привітаю
Від душі і щиро всіх!
Миру і добра бажаю,
Щоб були щасливі всі!
В Новий рік я зичу
Затишку й тепла усім,
Щоб повагою й любов’ю
Сповнений був завжди дім!
Поздравляю с днем ангела Василия! Желаю здоровья, добра, душевного спокойствия, прибыли и пусть дом всегда будет наполнен любовью и теплом!
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Поздравляю с праздником — днем ангела Василия! Желаю удачи на каждом шагу, счастья на всю жизнь, светлых помыслов и пусть все хорошее выполняется как можно скорее!
Поздравляем с праздником святого Василия. Желаем благополучия в семье. Хороших урожаев в поле. Пусть дом ваш не знает бед и невзгод. Пусть всегда будет всего вдосталь.
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