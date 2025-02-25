С Днем украинской женщины: лучшие поздравления и открытки

Каждый год 25 февраля наше государство отмечает День украинской женщины. Этот праздник призван отметить вклад украинок во все сферы общественной жизни, а также их силу противостоять трудностям и создавать что-то новое и важное.

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По замыслу праздник должен заменить собой советское 8 марта. Но что точно останется его непременным атрибутом – это поздравления. OBOZ.UA помогает найти правильные слова в этот день. Отправляйте их тем женщинам, которых вы любите и которыми восторгаетесь.

Поздравляю Вас с Днем женщин Украины! Желаю вам мира, радости, тепла, крепкого здоровья, семейного уюта и достатка. Пусть вас радуют дети, родные и близкие люди. Хороших и верных вам друзей. Счастья вам, безграничной любви, верности нежности и благословения Божия. Чтобы наконец-то наступил мир в Украине

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Поздравляю с Днем украинской женщины! Желаю вам неистощимой энергии, крепкого здоровья, вдохновения и тепла в ваших сердцах. Пусть каждый день доставляет только радость и удовольствие!

В это нелегкое для Украины время украинские женщины являются источником веры и надежды, настоящими хранительницами – заботливыми, стойкими, мужественными. Поздравляя с праздником, желаю, чтобы каждый грядущий день Вы встречали с улыбкой, уверенностью и предвкушением радости. Счастья Вам, здоровья, семейного благополучия и уюта, мирного неба над головой. С праздником Вас!

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От всей души желаю вам огромного женского счастья, любви и добра! Пусть рядом с вами всегда будут только достойные люди, с которыми не страшны никакие невзгоды. Чтобы каждый грядущий день вы встречали с улыбкой, блеском в глазах, предвкушением радости, уверенностью и душевным спокойствием.

С Днем украинской женщины! Желаю вам всегда оставаться сильными и уверенными, быть неуемными в достижении своих целей и всегда находить утешение в простых радостях жизни.

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Поздравляю Вас с Днем украинской женщины! Будьте яркой, как солнце, нежной, как цветы, непредсказуемой, как погода и счастливой, просто счастливой! Пусть Ваши мечты сбываются!

С Днем украинской женщины! Пусть каждый ваш шаг будет наполнен верой в собственные силы, а каждый день приносит новые достижения. Желаю вам неисчерпаемого счастья и безграничной любви!

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Пусть все удается и мечты воплощаются в жизнь! Терпения, уверенности, вдохновения! Здоровья на все времена года, хороших новостей и удачи! И скорейшей Победы!

С Днем украинской женщины. Поздравляю вас, красавицы. Вы – лучшие. Мира вам, добра, любви, да хранит вас Господь и Божья Матерь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в Украине теперь отмечают День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии, тоже считающийся женским праздником.

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