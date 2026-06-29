С Днем Петра и Павла: красивые поздравления

Сегодня, 29 июня, православные и греко-католики в Украине отмечают один из важнейших летних религиозных праздников – День святых апостолов Петра и Павла. В народном календаре этот день знаменует окончание Петровского поста, окончательное наступление летнего тепла начало активной уборки урожая.

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Из-за перехода церквей на новоюлианский календарь дата праздника сдвинулась, но традиции остались прежними. В этот день принято желать друг другу здоровья, мира, согласия в семьях и неиссякаемой веры в лучшее. OBOZ.UA подготовил для вас подборку искренних поздравлений, которыми вы сможете поделиться с близкими в честь праздника.

Хай свято Петра й Павла,

Наповнить ваші серця

Любов’ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у ваші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров’я міцного –

І щоб мрії здійснилися всі!

***

Свято Петра й Павла прийшло,

Щастя всім нам принесло.

Хай за все Бог віддячить,

І усі гріхи пробачить!

***

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У день Петра й Павла

Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

З Днем апостолів святих –

Павла і Петра!

Бажаю вам благ земних –

Радості, добра.

Віра хай в серцях живе,

Прикрашає світ.

Хай в душі любов цвіте!

Зичу довгих літ!

***

Хай свято Петра й Павла,

Наповнить наші серця

Любов'ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров'я міцного –

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

З Днем апостолів святих -

Павла і Петра!

Вам бажаю благ земних,

Миру і добра.

Віра в серці хай живе,

Сходить благодать

А в душі любов цвіте,

Щоб перемагати!

***

Поздравляю с днем святых апостолов Петра и Павла! Пусть в вашей жизни всегда найдется место для искренней молитвы и добрых дел. Пусть сердце будет спокойным, а душа – открытой для Божьей милости. Желаю долгих счастливых лет в любви, вере и согласии. Божьей защиты вам и вашим близким!

Искренне поздравляю с праздником апостолов Петра и Павла! Желаю Божьей милости, духовной силы и мудрости в повседневных решениях. Пусть Господь хранит каждый ваш шаг. Пусть мир, любовь и благополучие царят в вашей семье.

***

Поздравляю вас с великим христианским праздником Петра и Павла! Желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена гармонией, мудрыми решениями и верой. Пусть пример апостолов вдохновляет вас на новые свершения. Пусть свет Божьей любви сопровождает вас во всех делах. Радости, мира и душевного покоя!

***

С светлым и благословенным праздником вас! Пусть вера освещает путь, а пример апостолов вдохновляет на добрые поступки. Пусть ваше сердце будет наполнено покоем, терпением и надеждой. Божьей поддержки вам во всем!

С праздником Петра и Павла! Желаю, чтобы пример апостолов вдохновлял на веру, стойкость и добрые дела. Пусть Господь дарует вам духовный рост и мир в сердце. Пусть в жизни будет больше благодарности, чем тревог.

***

Поздравляю с Днём святых апостолов! Пусть ваша душа обретает силу в молитве, а сердце – в любви к ближнему. Желаю, чтобы в доме всегда было тепло, уют и искренние улыбки. Пусть Бог ведет вас каждый день.

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Поздравляю с праздником! Пусть этот день принесет гармонию, веру и добрые новости. Желаю, чтобы Божья благодать всегда касалась вашей души. Пусть семья станет для вас уютом и опорой.

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