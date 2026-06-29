С Днем Петра и Павла: красивые поздравления
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Сегодня, 29 июня, православные и греко-католики в Украине отмечают один из важнейших летних религиозных праздников – День святых апостолов Петра и Павла. В народном календаре этот день знаменует окончание Петровского поста, окончательное наступление летнего тепла начало активной уборки урожая.
Из-за перехода церквей на новоюлианский календарь дата праздника сдвинулась, но традиции остались прежними. В этот день принято желать друг другу здоровья, мира, согласия в семьях и неиссякаемой веры в лучшее. OBOZ.UA подготовил для вас подборку искренних поздравлений, которыми вы сможете поделиться с близкими в честь праздника.
Хай свято Петра й Павла,
Наповнить ваші серця
Любов’ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у ваші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров’я міцного –
І щоб мрії здійснилися всі!
***
Свято Петра й Павла прийшло,
Щастя всім нам принесло.
Хай за все Бог віддячить,
І усі гріхи пробачить!
***
Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У день Петра й Павла
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
З Днем апостолів святих –
Павла і Петра!
Бажаю вам благ земних –
Радості, добра.
Віра хай в серцях живе,
Прикрашає світ.
Хай в душі любов цвіте!
Зичу довгих літ!
***
Хай свято Петра й Павла,
Наповнить наші серця
Любов'ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров'я міцного –
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!
З Днем апостолів святих -
Павла і Петра!
Вам бажаю благ земних,
Миру і добра.
Віра в серці хай живе,
Сходить благодать
А в душі любов цвіте,
Щоб перемагати!
***
Поздравляю с днем святых апостолов Петра и Павла! Пусть в вашей жизни всегда найдется место для искренней молитвы и добрых дел. Пусть сердце будет спокойным, а душа – открытой для Божьей милости. Желаю долгих счастливых лет в любви, вере и согласии. Божьей защиты вам и вашим близким!
Искренне поздравляю с праздником апостолов Петра и Павла! Желаю Божьей милости, духовной силы и мудрости в повседневных решениях. Пусть Господь хранит каждый ваш шаг. Пусть мир, любовь и благополучие царят в вашей семье.
***
Поздравляю вас с великим христианским праздником Петра и Павла! Желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена гармонией, мудрыми решениями и верой. Пусть пример апостолов вдохновляет вас на новые свершения. Пусть свет Божьей любви сопровождает вас во всех делах. Радости, мира и душевного покоя!
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С светлым и благословенным праздником вас! Пусть вера освещает путь, а пример апостолов вдохновляет на добрые поступки. Пусть ваше сердце будет наполнено покоем, терпением и надеждой. Божьей поддержки вам во всем!
С праздником Петра и Павла! Желаю, чтобы пример апостолов вдохновлял на веру, стойкость и добрые дела. Пусть Господь дарует вам духовный рост и мир в сердце. Пусть в жизни будет больше благодарности, чем тревог.
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Поздравляю с Днём святых апостолов! Пусть ваша душа обретает силу в молитве, а сердце – в любви к ближнему. Желаю, чтобы в доме всегда было тепло, уют и искренние улыбки. Пусть Бог ведет вас каждый день.
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Поздравляю с праздником! Пусть этот день принесет гармонию, веру и добрые новости. Желаю, чтобы Божья благодать всегда касалась вашей души. Пусть семья станет для вас уютом и опорой.
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