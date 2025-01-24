С Днем Оксаны: красивые поздравления для родных, подруг и коллег

В Украине большой популярностью пользуется имя Оксана – героини с этим именем встречаются у Тараса Шевченко, Николая Гоголя, Семена Гулака-Артемовского, Марка Вовчка, Олеся Гончара и не только. В церковном календаре оно тоже встречается неоднократно.

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Согласно новоюлианскому календарю, день Оксаны отмечается 18 и 24 января, 7 марта, 24 мая, 13 августа и 2 сентября. Так что на сегодня приходится одна из этих дат и самое время поздравить знакомых женщин, которые носят это замечательное имя. OBOZ.UA поможет подобрать красивые слова и картинки для них.

Хай Оксану нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

З днем ангела, Оксано, вітаю,

Здорoв’я міцнoго бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі спoдівання і надії.

Місяць і зірoньки ясні,

Хай світять тoбі унoчі.

А в день хай сoнечкo сяє,

І свoїм теплoм зігріває.

Хай ангел тебе oберігає,

І завжди на допoмогу пoспішає.

Сьогодні, Оксано, для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка-скрекотушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.

***

Сегодня наша Оксанка отмечает свои именины. А это повод еще раз сказать, как сильно мы любим, ценим и обожаем нашу конфетку.

***

Оксана, поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый миг приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пусть любая минута дарит только удачу и море позитива! И ангел-хранитель бережет тебя от всех невзгод.

Милая и очаровательная Оксанко, поздравляю с Днем ангела. Пусть твоя звездочка сияет на небе ярче всего.

***

Ты лучше всех. Королева наших дней. Поздравляем нашу Ксюшку с именинами и желаем ей только лучшего.

***

Оксана, в День твоего Ангела хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.

***

Нежная и обаятельная Оксана, пусть этот день еще раз напомнит, что ты особенный и неповторимый цветок.

***

Твое большое сердце согревает сильнее любого одеяла. Желаю сохранить отзывчивость и этот огонек внутри на века. Обнимаю. С именинами, красавица.

Поздравляем с именинами. Желаем крепкого здоровья, хорошей судьбы, только успехов и мира. С праздником, дорогая Оксана.

***

Ты будто мавка – такая же загадочная и обаятельная. Улыбайся при любой ситуации. Верь в себя. Не обесценивай себя. И знай: у тебя все получится. В День ангела загадай желание – оно точно сбудется. Целуем, Оксанко.

***

Оксанка, искренне поздравляем тебя с Днем ангела. Пусть этот день будет наполнен классными эмоциями, хорошими успехами и любовью.

***

Наша клева подружка, крепко обнимаем тебя и целуем в обе щечки. Ты и есть наш ангел. С твоим днем, неповторимая Оксанка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно говорить на украинском языке – "вітати" или "поздоровляти".

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