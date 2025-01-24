С Днем Оксаны: красивые поздравления для родных, подруг и коллег
В Украине большой популярностью пользуется имя Оксана – героини с этим именем встречаются у Тараса Шевченко, Николая Гоголя, Семена Гулака-Артемовского, Марка Вовчка, Олеся Гончара и не только. В церковном календаре оно тоже встречается неоднократно.
Согласно новоюлианскому календарю, день Оксаны отмечается 18 и 24 января, 7 марта, 24 мая, 13 августа и 2 сентября. Так что на сегодня приходится одна из этих дат и самое время поздравить знакомых женщин, которые носят это замечательное имя. OBOZ.UA поможет подобрать красивые слова и картинки для них.
Хай Оксану нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
З днем ангела, Оксано, вітаю,
Здорoв’я міцнoго бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі спoдівання і надії.
Місяць і зірoньки ясні,
Хай світять тoбі унoчі.
А в день хай сoнечкo сяє,
І свoїм теплoм зігріває.
Хай ангел тебе oберігає,
І завжди на допoмогу пoспішає.
Сьогодні, Оксано, для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка-скрекотушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає.
***
Сегодня наша Оксанка отмечает свои именины. А это повод еще раз сказать, как сильно мы любим, ценим и обожаем нашу конфетку.
***
Оксана, поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый миг приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пусть любая минута дарит только удачу и море позитива! И ангел-хранитель бережет тебя от всех невзгод.
Милая и очаровательная Оксанко, поздравляю с Днем ангела. Пусть твоя звездочка сияет на небе ярче всего.
***
Ты лучше всех. Королева наших дней. Поздравляем нашу Ксюшку с именинами и желаем ей только лучшего.
***
Оксана, в День твоего Ангела хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.
***
Нежная и обаятельная Оксана, пусть этот день еще раз напомнит, что ты особенный и неповторимый цветок.
***
Твое большое сердце согревает сильнее любого одеяла. Желаю сохранить отзывчивость и этот огонек внутри на века. Обнимаю. С именинами, красавица.
Поздравляем с именинами. Желаем крепкого здоровья, хорошей судьбы, только успехов и мира. С праздником, дорогая Оксана.
***
Ты будто мавка – такая же загадочная и обаятельная. Улыбайся при любой ситуации. Верь в себя. Не обесценивай себя. И знай: у тебя все получится. В День ангела загадай желание – оно точно сбудется. Целуем, Оксанко.
***
Оксанка, искренне поздравляем тебя с Днем ангела. Пусть этот день будет наполнен классными эмоциями, хорошими успехами и любовью.
***
Наша клева подружка, крепко обнимаем тебя и целуем в обе щечки. Ты и есть наш ангел. С твоим днем, неповторимая Оксанка.
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