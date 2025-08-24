С Днем Независимости Украины: самые красивые поздравления в стихах и прозе

День Независимости Украины – это не просто государственный праздник, а символ свободы, единства и несокрушимости нашего народа. В этот день украинцы с гордостью вспоминают историю, уважают героев и делятся искренними пожеланиями друг с другом.

Традиционно друзья, коллеги и родные поздравляют праздничными словами, которые вдохновляют и придают сил. Красивые стихи, теплые строки в прозе и короткие СМС становятся проявлением любви к стране и поддержки близких. Именно слова обладают особой силой, ведь они способны поднять настроение и создать атмосферу праздника даже на расстоянии.

Короткие смс-поздравления с Днем Независимости

Короткие смс-поздравления с Днем Независимости

Поздравляю с Днем Независимости Украины! Желаю мира, единства и силы нашему народу.

С праздником Независимости! Пусть в сердцах всегда живет любовь к Украине и вера в победу.

С Днем Независимости! Пусть наша страна расцветает, а мы гордимся тем, что являемся украинцами.

Поздравляю с Днем Независимости! Желаю счастья, добра и светлого будущего для каждого из нас.

С праздником, украинцы! Пусть независимость будет крепкой, а наше государство – свободным и счастливым.

Поздравляю с Днем Независимости Украины! Пусть в каждой семье царят мир и гармония.

Поздравления с Днем Независимости своими словами

Поздравляю с Днем Независимости! Пусть свобода и гордость за Украину всегда будут в нашем сердце!

С Днем Независимости Украины! Желаю процветания, мира и веры в нашу победу!

Поздравляю с великим праздником! Пусть наш флаг всегда развевается над мирным украинским небом.

С праздником Независимости! Желаю сил, вдохновения и успехов всем украинцам.

Искренне поздравляю с Днем Независимости Украины! Мира, согласия и благополучия твоей семье.

С Днем Независимости! Помните, какой ценой дается свобода, и пусть наша страна крепнет каждый день!

Поздравляю с главным праздником страны! Пусть наша Украина будет счастливой и свободной.

С Днем Независимости! Пусть в твоем сердце всегда живет любовь к родной земле.

С праздником, украинцы! Наша независимость – это наша сила. Желаю нам всем победы!

Поздравляю с Днем Независимости! Пусть каждый день будет полон гордости за нашу страну.

Стихи ко Дню Независимости Украины 2025

Желаю счастья, искренности,

В день украинской независимости,

Любить страну всем пожелаю,

Другой такой больше не знаю.

Пусть солнце светит ярко всем,

Не будет мир тронут никем,

Пусть радость будет, будет смех,

Пусть ждет страну большой успех!

***

В независимости день

Счастья вам желаю.

Процветания, богатства

Я стране желаю.

Чтобы в милой Украине

Мирно, хорошо жилось.

Чтоб всегда нам всем хотелось,

Получалось и моглось.

Чтоб свободны были мы,

Как страна родная.

Независимости в сердце

Нынче вам желаю!

***

Крепни Украина, процветай,

Пусть счастливым будет твой народ,

Независимая ты, не забывай,

Гордой поступью всегда иди вперед!

Пусть развеет ветер над тобой,

Тучи грозовые черные, как ночь,

Мир пусть будет, радость и покой,

Беды и печали пусть уходят прочь!

***

Целый мир для меня Украина,

Украина такая одна.

И сегодня твои именины,

Ненаглядная наша страна!

Много лет отмечаем свободу,

Которая очень нужна

Нам и всему украинскому рода,

Не назовем их ведь всех имена.

Всем борцам за свободу хочу я

Посвятить вот такой поздравок.

Развивайтесь же люди, ликуйте,

Ведь прекрасна страна как цветок!

***

Поздравляем Украину,

И желаем в именины:

Независимости больше,

В мирном мире жить пораньше!

Власти грамотной и мудрой,

Демократии не скудной,

Чтоб народ не голодал,

Не кричал и не роптал!

Чтоб работы было много,

Чтобы ровные дороги,

Чтобы люди богатели,

В Украине жить хотели!

***

Украина, Украина, Украина ты моя.

Всюду нивы золотые и бескрайние поля.

Долгим, долгим будет путь,

Но с него нам не свернуть.

Много взлетов и падений ты пережила

И свободу наконец-то обрела.

И в этот день хотим мы пожелать.

Тебе опять великою державой стать.

***

Независимая ты, страна моя родная,

Нет на свете лучше и милее края!

Небо солнечное, ясное над нами,

И пшеничные поля с цветущими лугами.

Страну родную — Украину поздравляю,

И нашему народу от души я пожелаю:

Мирного, чистого неба над головой,

И в доме каждого — добро, уют, покой!

***

Независимость – сладкое слово,

Но за нее проливается кровь.

Это праздник единства народа,

Это к Родине милой любовь!

Поздравляю тебя с этим праздником,

И желаю свободы и радости.

Жить в любимой единой стране,

Мощной, крепкой – до самой старости!

С Днем независимости!

***

Поздравление с Днем Независимости на украинском языке:

З Днем Незалежності! Нехай свобода і незалежність, за які так багато було віддано, завжди будуть найвищими цінностями для кожного українця.

***

У цей великий день бажаю нашій Україні процвітання та миру. Нехай кожен день приносить нові досягнення, а наш народ залишається єдиним і незламним.

***

Зі святом! Нехай сила духу, мужність та любов до рідної землі завжди будуть джерелом натхнення для нас. Бажаю мирного неба над головою.

***

Вітаю з Днем Незалежності! Нехай це свято нагадує нам про нашу силу, єдність та непохитну віру в краще життя для нашої країни.

***

З Днем Незалежності України! Бажаю, щоб на нашій землі завжди панували мир, злагода та добробут, а серця українців були сповнені любові до Батьківщини.

***

Щирі вітання з головним святом нашої держави! Нехай кожен наш крок буде наповнений гордістю за Україну, а її майбутнє буде яскравим і щасливим.

***

Зі святом! Це день, коли ми вшановуємо нашу історію та тих, хто боровся за нашу свободу. Бажаю нам усім перемоги та процвітання.

***

Сьогодні ми святкуємо День Незалежності! Бажаю, щоб у кожному домі панували щастя, взаєморозуміння та віра в успіх нашої країни.

***

Вітаю з Днем Незалежності! Нехай кожен українець пам'ятає, якою ціною здобуто нашу свободу, і робить усе можливе для процвітання та захисту рідної землі.

***

День Независимости красивые картинки

