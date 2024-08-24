День Независимости Украины: краткая история главного праздника государства

Каждый год 24 августа украинцы празднуют День Независимости. Это один из самых важных государственных праздников.

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День Независимости Украины имеет особое значение, поскольку символизирует не только политическую свободу, но и культурное и духовное возрождение нации. О его истории рассказало издание "Суспільне".

Современная Украина, с ее разнообразной культурой, богатыми традициями и несгибаемым духом, является результатом многовековых усилий нескольких поколений украинцев, которые не изменили своим мечтам о свободной и независимой жизни. Благодаря этому наследию украинцы до сих пор имеют мужество и силы, чтобы продолжать бороться за свою национальную идентичность.

История Дня Независимости

В начале 90-х годов, когда в Советском Союзе началась перестройка и гласность, в Украине начался новый этап борьбы за независимость. На волне национального возрождения и демократических реформ украинцы стали открыто говорить о необходимости восстановления суверенитета.

Наконец, 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. Она признавала самостоятельность еще советской республики по неотложным вопросам украинской нации и провозглашала право Украины самостоятельно развивать международные отношения. Тогда же был установлен День Независимости на 16 число.

Однако через год произошел Августовский путч, то есть попытка лишить власти президента СССР Михаила Горбачева и вернуть прежний государственный строй. Поэтому украинские депутаты не теряли время, написали прозрачный законопроект без дискуссионных положений и 24 августа 1991 на внеочередной сессии Верховной Рады Украины 346 из них проголосовали за принятие Акта провозглашения независимости Украины.

Чтобы помешать генпрокурору Советского Союза объявить это решение незаконным, был проведен всеукраинский референдум, в котором приняли участие 84,18% населения. На него был выдвинут всего один вопрос "Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?". На него утвердительно ответило 90,32% опрашиваемых.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, будет ли дополнительный выходной на День Независимости Украины.

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