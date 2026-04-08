С Чистым четвергом: лучшие поздравления в стихах и прозе

Приближение праздника Пасхи приносит в наши дома особый дух обновления, а Чистый четверг становится тем сакральным моментом, когда мы сбрасываем с плеч груз зимней усталости и ежедневных забот. В этом году, 9 апреля, мы не просто придерживаемся давних традиций уборки, но и открываем сердца для света, надежды и искренних слов.

Видео дня

Чистый четверг – это хорошая возможность напомнить близким о своей любви, пожелать им душевного спокойствия и "смыть" все проблемы хотя бы добрым словом. В подборке OBOZ.UA вы найдете лучшие поздравления в стихах, теплую прозу для душевных разговоров и яркие открытки, которые помогут передать праздничное настроение даже через экран смартфона.

Пусть ваши слова станут тем самым целебным источником, который дарит вдохновение и радость предвкушения великого чуда Воскресения. Выбирайте пожелание, которое откликается именно вам, и делитесь светом с теми, кто рядом!

Что пожелать в Чистый четверг

Пусть Чистый четверг принесет в ваш дом свет, спокойствие и внутреннюю гармонию, а душа наполнится теплом и добром.

***

Желаю, чтобы в этот день вместе с водой смылись все тревоги, обиды и невзгоды, оставив место для радости и мира.

***

Пусть в сердце воцарится чистота, в мыслях – ясность, а в жизни – благополучие и согласие.

Короткие поздравления с Чистым четвергом

Желаю, чтобы каждая молитва была услышана, а каждое доброе желание исполнилось с Божьей помощью.

***

Пусть в этот святой день ваш дом наполнится любовью, искренностью и светлыми эмоциями.

***

Желаю душевного очищения, спокойствия в сердце и веры в лучшее будущее.

***

Пусть Чистый четверг подарит вам силы оставить все лишнее позади и открыть новую страницу жизни.

***

Желаю, чтобы в вашем доме всегда царили уют, добро и взаимопонимание.

***

Пусть этот день станет началом внутреннего обновления и духовного подъема.

***

Желаю здоровья, светлых мыслей и искренних людей рядом, которые поддерживают и вдохновляют.

***

Пусть Божья благодать коснется вашего сердца и наполнит жизнь спокойствием и верой.

**

Желаю, чтобы вместе с чистотой дома пришла чистота души, а каждый день приносил радость и надежду.

***

Чистый четверг 2026 - поздравления своими словами

Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть вместе с утренней водой из вашей жизни уйдут все тревоги, обиды и проблемы. Пусть в доме воцарится идеальный порядок, а в душе – небесная чистота и покой. Желаю, чтобы предвкушение Пасхи наполнило ваше сердце настоящей радостью!

***

В этот сакральный день желаю вам особого внутреннего света. Пусть Чистый четверг омоет ваши мысли от сомнений, а сердце – от грусти. Пусть каждый уголок вашего дома и каждая минута вашей жизни наполнятся добром, любовью и гармонией.

***

С праздником! Говорят, что сегодня вода обладает целебной силой. Пусть она подарит вам и вашим родным крепкое здоровье, неисчерпаемую энергию и бодрость духа. Пусть ваше тело будет здоровым, а помыслы – ясными и добрыми.

***

Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть этот день принесет в ваш дом приятный аромат свежей выпечки, чистоты и уюта. Желаю, чтобы после сегодняшней уборки в вашей жизни освободилось место для новых счастливых событий и больших успехов.

***

С Чистым четвергом! Желаю чистоты во всем: в доме, в мыслях, в поступках и в окружении. Пусть ваше сердце излучает только свет, а судьба дарит только хорошие новости!

***

Пусть Великий четверг станет для вас началом больших позитивных изменений. Желаю мира вашей семье, покоя вашей земле и непоколебимой веры в лучшее будущее. Пусть Бог оберегает вас от всего плохого.

***

Сегодня день, когда мы прощаемся со всем старым и ненужным. Желаю вам легко расстаться с прошлыми ошибками и открыть сердце для новых надежд. Пусть этот четверг очистит ваш жизненный путь от препятствий и зависти.

***

Поздравляю со светлым Чистым четвергом! Пусть сегодняшняя молитва будет услышана, а каждое доброе слово вернется к вам сторицей. Желаю жить в мире с собой и окружающим миром, сохраняя чистоту души ежедневно.

***

Вместе с природой, которая расцветает, пусть обновится и ваша судьба. Пусть Чистый четверг смоет всю "пыль" с ежедневных забот, оставив место для вдохновения, творчества и любви. Будьте счастливы и свободны в своих стремлениях!

***

Пусть подготовка к Пасхе приносит только приятные хлопоты. Желаю, чтобы куличи получились пышными, пасхальные яйца – яркими, а настроение в Чистый четверг было приподнятым и солнечным. Света вам и тепла!

***

В Чистый четверг желаю вам стать немного лучше, добрее и милосерднее. Пусть очищение коснется не только вашего быта, но и взаимоотношений с людьми. Желаю искренних улыбок, верных друзей и безграничного семейного счастья!

Лучшие поздравления с Чистым четвергом в смс

С Чистым четвергом! Пусть душа и дом будут чистыми и светлыми.

Пусть этот день принесет спокойствие, добро и гармонию в вашу жизнь.

С праздником! Пусть с водой смоются все невзгоды.

Желаю чистоты в сердце, тепла в душе и мира в доме.

С Чистым четвергом! Пусть царят любовь и согласие.

Пусть этот день очистит мысли и наполнит светом.

Желаю здоровья, спокойствия и Божьей благодати!

Пусть в вашем доме всегда будет уют и радость.

С праздником! Пусть все плохое останется в прошлом.

Желаю мира, тепла и искренних улыбок в этот день.

Пусть Чистый четверг подарит новые силы и надежду.

Света, добра и душевного спокойствия вам и вашим родным!

Чистый четверг стихи

Чистый четверг пусть несет очищение,

Пусть наполняет удачей ваш дом,

Пусть вместе с ним к вам придет вдохновение,

Пусть всегда радостью светится он.

Смойте все мысли, что сердцу не милы —

Пусть убегут они вместе с водой,

Радуйтесь жизни и будьте любимы,

Веру на сердце носите с собой!

Водой родниковой, чистой,

Прозрачной, словно серебристой,

Смываю все темное, нечистое,

Чтобы сердце согрелось расхристанное.

В Чистый Четверг помолимся

И пасхой благословимся,

Чтобы радость приходила светлая,

Как ветка черешни расцветшая.

***

Перед Пасхою Священной

Чистый празднуем четверг,

Чтоб очиститься от скверны,

Чтобы смыть из сердца грех.

В этот день я вам желаю

От болезней всех отмыться,

От проблем, переживаний —

Вновь душевно возродиться.

Пусть наполнят дом ваш радость,

Смех, удача и достаток.

Чтоб вы чаще улыбались,

Чтоб во всём царил порядок.

***

Поздравляю с четвергом,

С чистым, ясным, светлым днём!

Вам желаю просветления,

Чистоты души, везения.

Пусть уйдут печали все,

Быть лишь белой полосе.

Чтобы в доме жили дружно

И в достатке — это нужно.

Вам улыбок и веселья

Я желаю, без сомненья,

Доброты и понимания

И взаимного внимания.

***

Пусть от грязи, пыли, сора

Весь очистится ваш дом.

Пусть уйдут все злые мысли

С этим Чистым четвергом.

Чтоб и небо было ясным,

И чиста была душа.

Чтобы все мы ощущали,

Как жизнь наша хороша!

***

Смойте все злые мысли, печали

Пусть уходят они от вас подальше!

Я желаю, чтобы ушли вместе с водой,

Обошли все беды стороной!

Наслаждайтесь сполна весной,

Волшебной, милой красотой!

***

Открытки поздравления на Чистый четверг

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.