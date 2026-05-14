С чем есть гречку для максимальной пользы: ответ от Светланы Фус

Гречка – очень полезный и ценный продукт, который чаще всего используют для приготовления каш, супов, запеканок, а также гречаников. Но, обязательно нужно знать, с чем лучше есть гречку, чтобы она была максимально полезной.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, с чем лучше всего есть гречку для максимальной пользы.

Чем полезна гречка

"Несмотря на все свои преимущества, гречневая крупа не содержит всех незаменимых аминокислот. Да и усваиваются белки растительные хуже белков мяса, рыбы, птицы, яиц, молочных продуктов. Если из растительной пищи белки усваиваются на 70%, то животные на 95-96%. Поэтому гречневую кашу полезно дополнять и обогащать животным белком. Такая комбинация получается более полноценной по своему составу. Гречневая каша с молоком, гречка с яйцом, рыбой, мясом птицы и даже гречка с сыром. Вариантов очень много", – рассказала Фус.

С чем есть гречку

"Гречку полезно сочетать с овощами, например, с капустой: морской, брокколи и квашеной белокочанной. Такое сочетание будет богато пищевыми волокнами, которые выступают в роли природного сорбента, витаминами и минералами", – объяснила диетолог.

Как варить гречку

Вода, в которой варится гречка, впитывает все полезные вещества этой крупы. Поэтому во время варки стоит правильно рассчитывать количество воды, чтобы ее не сливать. Идеальные пропорции: 1:2,5 (1 часть гречки и 2,5 части воды).

Что кроме каши приготовить из гречки

Из гречневой крупы готовят не только каши, но также используют гречневую муку в выпечке, заменяют на пшеничную. В гречке нет глютена — и это оптимальный вариант для многих, кто страдает его непереносимостью.

С какими продуктами лучше всего есть гречневую кашу

Помидоры и сыр

Сварите гречневую кашу, нарежьте небольшими кубиками помидоры и сыр фета, а при желании можно разбавить вкус и оливками — так вкус получится похожим на греческий салат, но куда сытнее.

Грибы

Ризотто из гречки с грибами понравится даже гурманам. С учетом того, что гречка и грибы готовятся быстро — этот рецепт выручит, когда хочется чего-то вкусного, а времени мало.

Фрукты, руккола и грецкие орехи

Сварите немного гречки и приготовьте салат с добавлением персиков, черники, граната, рукколы и грецких орехов. Такой освежающий салат может подойти для перекуса.

Тыква, нут и куркума

Тыква, нут, куркума и гречка — так выглядит необычное рагу, которое невероятно полезное и питательное. Такое блюдо положительно скажется и на иммунной системе, а вкусовые рецепторы определенно будут вам благодарны.

