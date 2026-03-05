С чего начать сезон на огороде: инструкция для дачников

Март считается стартовым месяцем для большинства огородных и садовых работ. Именно в этот период закладывается основа будущего урожая и здорового развития растений.

Хотя погода еще переменчива, многие процессы уже не стоит откладывать. Грамотные действия в начале весны помогут избежать проблем летом. Дачникам советуют работать постепенно, ориентируясь на температуру и состояние почвы.

Огород и теплица: первые посевы и рассада

В конце марта в открытый грунт высевают холодостойкие культуры – редис, зелень и сидераты, а также бархатцы, настурцию и декоративный табак. Эти растения не только украшают участок, но и выполняют защитную функцию, отпугивая вредителей. В первой половине месяца дачники обычно занимаются подготовкой рассады помидоров, перца и баклажанов для теплиц. Если же планируется высадка сразу в открытый грунт, посев лучше отложить до третьей декады марта.

В теплицах уже можно высаживать капусту, лук, укроп и другую зелень. Озимый лук и чеснок советуют временно накрыть пленкой или агроволокном, чтобы ускорить прогрев почвы. Как только установится более стабильное тепло, укрытие нужно снять, чтобы растения не перепрели.

Сад и цветник: обрезка и защита растений

В саду март – оптимальное время для обрезки плодовых деревьев, если температура держится около нуля и почки еще не распустились. Деревья, пострадавшие от морозов, лучше обрезать позже, когда поврежденные ветви станут заметными. Отдельное внимание уделяют осмотру коры: трещины и раны зачищают, обрабатывают защитными растворами и замазывают садовым варом.

У ягодных кустов – смородины, смородины и крыжовника – удаляют старые и ослабленные побеги. У малины полностью вырезают старые стебли, а молодые подрезают в месте сгибания. Защитные укрытия со стволов молодых деревьев пока не снимают, ведь грызуны остаются активными.

В цветнике работы начинают со снятия укрытий с морозостойких растений. Нарциссы, гиацинты и лилии хорошо переносят кратковременные заморозки, поэтому им не вредит ранний доступ воздуха. Розы в солнечные дни постепенно проветривают, не снимая защиту полностью. Также стоит позаботиться о защите луковичных растений от грызунов, используя специальные приманки при необходимости.

