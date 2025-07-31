Рыхлые вареники с вишнями на сковородке: готовятся очень быстро
Рыхлые вареники с вишнями можно приготовить просто на сковородке. Это значительно быстрее и проще, чем в кастрюле. Главное – правильно сделать эластичное тесто на кефире.
Идея приготовления паровых вареников на сковородке опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- кефир теплый 2,5% – 200 мл
- сахар – 20 г
- соль – щепотка
- сода – 1 ч.л.
- свежие дрожжи – 10 г
- яйцо – 1 шт.
- мука – 400 г
Ингредиенты для начинки:
- вишня без косточки – 350 г
- сахарная пудра – 2-3 ст.л.
- крахмал – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. К едва теплому кефиру добавить сахар, соль, соду, дрожжи, яйцо.
2. Перемешать.
3. Добавить просеянную муку и замешать мягкое тесто.
4. Завернуть его в пленку и оставить отдыхать на 10 минут.
5. Раскатать тесто не очень тонко.
6. Вырезать кружочки и слепить вареники.
7. В сковородку положить марлю, сложенную в 4 раза.
8. Налить кипяток, чтобы покрыл марлю, и выложить вареники. Огонь должен быть небольшой.
9. Накрыть крышкой и готовить 5 минут.
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