Рыхлые вареники с вишнями на сковородке: готовятся очень быстро

Рыхлые вареники с вишнями можно приготовить просто на сковородке. Это значительно быстрее и проще, чем в кастрюле. Главное – правильно сделать эластичное тесто на кефире.

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Идея приготовления паровых вареников на сковородке опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram.

Ингредиенты для теста:

кефир теплый 2,5% – 200 мл

сахар – 20 г

соль – щепотка

сода – 1 ч.л.

свежие дрожжи – 10 г

яйцо – 1 шт.

мука – 400 г

Ингредиенты для начинки:

вишня без косточки – 350 г

сахарная пудра – 2-3 ст.л.

крахмал – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. К едва теплому кефиру добавить сахар, соль, соду, дрожжи, яйцо.

2. Перемешать.

3. Добавить просеянную муку и замешать мягкое тесто.

4. Завернуть его в пленку и оставить отдыхать на 10 минут.

5. Раскатать тесто не очень тонко.

6. Вырезать кружочки и слепить вареники.

7. В сковородку положить марлю, сложенную в 4 раза.

8. Налить кипяток, чтобы покрыл марлю, и выложить вареники. Огонь должен быть небольшой.

9. Накрыть крышкой и готовить 5 минут.

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