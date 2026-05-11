Рядом с luxury-гигантами: Sister's Aroma теперь на Farfetch

Sister's Aroma захватил территорию глобального премиум рынка – украинский бренд теперь можно приобрести на Farfetch, одной из самых влиятельных платформ в сфере люксовой моды – рядом с Chanel, Dior, Prada и другими luxury-гигантами.

Что такое Farfetch и почему это важно

Farfetch – глобальная онлайн-платформа, которая объединяет ведущие бутики и дизайнерские бренды со всего мира и работает в более чем 190 странах.

Попасть на Farfetch – мечта для миллионов брендов со всего мира. Это означает не только расширить географию, но и оказаться рядом с сильнейшими игроками мирового premium fashion-рынка. Именно здесь представлены ключевые гиганты модной индустрии, в том числе Dior, Chanel, Saint Laurent, Prada, Bottega Veneta, Loewe и другие культовые luxury-бренды.

"Мы всегда мечтали создать бренд, который будет звучать глобально. Для нас появление Sister's Aroma на Farfetch – это о присутствии нашего украинского продукта в глобальном luxury-контексте на уровне с брендами-гигантами. Мы видим большой интерес международной аудитории к качественным нишевым продуктам, философии и брендам с сильной креативной айдентикой, и для нас важно быть частью этого контекста и достойно представлять Украину, – комментируют соучредители бренда Дарья Бурковская и Юлия Бурковская.

Sister's Hair Couture

Sister's Hair Couture – линейка премиальных аксессуаров для волос от Sister's Aroma, созданная с фокусом на качество, функциональность и современную эстетику. Металлические заколки бренда отличаются надежной фиксацией, продуманной конструкцией и комфортом в ежедневном использовании, сочетая практичность с премиальным дизайном.

В Sister's Hair Couture бренд переосмысливает аксессуары для волос как часть современной fashion-культуры – с вниманием к деталям, материалам и визуальной эстетике. Именно этот подход стал еще одним шагом в развитии Sister's Aroma как lifestyle-бренда с международным присутствием.

О Sister's Aroma

Сегодня бренд Sister's Aroma представлен в 41 стране мира и сотрудничает с ведущими международными ритейлерами, среди которых Notino, Douglas, Marionnaud, Aelia Duty Free и другие. Бренд также активно развивает собственную розничную сеть и сейчас имеет 49 флагмантских магазинов и более 700 торговых представителей в мире.

В 2026 году Sister's Aroma второй раз подряд представил Украину на Cosmoprof Worldwide Bologna – одной из крупнейших B2B beauty-выставок мира, ежегодно объединяющей ключевых игроков международной beauty-индустрии.

С момента основания в 2018 году Sister's Aroma прошел путь от локального украинского бренда до международного lifestyle-игрока с глобальным присутствием. Бренд активно продолжает масштабирование в Европе, Великобритании и на Ближнем Востоке, расширяя свое присутствие на ключевых мировых рынках.

Заметим, что платформа Farfetch работает как глобальная luxury-платформа для международного рынка и не осуществляет продажи и доставку товаров на территорию РФ и РБ.