Рулетики из баклажанов по-грузински с вкусной начинкой: готовится блюдо элементарно

Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусных рулетиков с разными начинками, а также рагу, теплых салатов. Еще их можно вкусно пожарить, стушить, сделать "Бабагануш" и икру.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков из баклажанов, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

Баклажаны – 3 шт.

Яйцо – 1 шт.

Сыр (брала пармезан) – 3 ст. л.

Сухари панирувалтные - 3 ст. л.

Крем-сыр – 250 г

Чеснок – 2 зубчика

Зелень (кинза и базилик)

Помидоры – 2-3 шт.

Орешки по желанию

Способ приготовления:

1. Баклажаны режем тоненько и солим. Откладываем на 10 минут. Чтобы не были горькие.

2. Далее вытираем жидкость, смазываем взбитым яйцом (можно к нему добавить сухого чеснока и паприки) и сверху посыпаем смесью из тертого сыра и сухарей.

3. Выкладываем на противень с пергаментом. Желательно немного смазать пергамент маслом. Запекаем 15-20 минут.

4. Намазка: смешайте крем-сыр с зеленью и чесноком.На запеченные баклажаны выкладываем крем-сыр, посыпаем орешками и кладем кусок помидорки. Закручиваем в рулет и можно есть!

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