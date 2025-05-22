Рулетики из баклажанов по-грузински с вкусной начинкой: готовится блюдо элементарно
Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусных рулетиков с разными начинками, а также рагу, теплых салатов. Еще их можно вкусно пожарить, стушить, сделать "Бабагануш" и икру.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков из баклажанов, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 3 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Сыр (брала пармезан) – 3 ст. л.
- Сухари панирувалтные - 3 ст. л.
- Крем-сыр – 250 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Зелень (кинза и базилик)
- Помидоры – 2-3 шт.
- Орешки по желанию
Способ приготовления:
1. Баклажаны режем тоненько и солим. Откладываем на 10 минут. Чтобы не были горькие.
2. Далее вытираем жидкость, смазываем взбитым яйцом (можно к нему добавить сухого чеснока и паприки) и сверху посыпаем смесью из тертого сыра и сухарей.
3. Выкладываем на противень с пергаментом. Желательно немного смазать пергамент маслом. Запекаем 15-20 минут.
4. Намазка: смешайте крем-сыр с зеленью и чесноком.На запеченные баклажаны выкладываем крем-сыр, посыпаем орешками и кладем кусок помидорки. Закручиваем в рулет и можно есть!
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