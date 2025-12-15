Рождество 2025: лучшие колядки для детей и взрослых

Рождество – это не только время уюта, кутьи и семейного тепла, но и пора, когда Украина оживает благодаря одной из древнейших и самых светлых традиций: колядованию. Когда в Сочельник небо украшает первая звезда, дети и взрослые отправляются от дома к дому, неся с собой радостную весть о рождении Христа, желая хозяевам здоровья, успеха и благополучия.

Видео дня

Эти песни – настоящая сокровищница нашей культуры, передают не только религиозный смысл, но и глубокие народные верования. Чтобы вы могли достойно встретить Рождество-2025 и приобщиться к этому волшебному действу, мы подготовили подборку самых ярких и теплых колядок, которые объединяют поколения:

Колядки тексты

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

***

Коляд, коляд, коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

***

Колядую, колядую,

Вашi грошi добре чую,

Смак цукерок, пирога,

Подавайте п’ятака.

***

Сніг на землю сипле тихо,

На душі велика втіха.

Вифлеємська зірка сяє

Та Ісуса прославляє.

***

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така! Ви ж готуйте п’ятака!

***

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом зірка ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливі цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливі нашій славній Україні.

***

Ой радуйся, земле! Коляда іде!

Святий Вечір, добрий вечір!

Коляда іде, всім дари везе.

Всім дари везе, нам слово каже.

Нам слово каже, що весь світ сяє.

Земле, земле, одчиняй двері.

Одчиняй двері, бо твій князь їде!

***

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми рученятами весь світ обіймає.

І вашу хатину, і вашу родину,

І всю Україну – Христос ся рождає!

***

В гарну днину, в добрий час

З Різдвом вітаємо Вас,

З Вечерею Святою, веселою колядою.

Хай колядочка лунає

І сніжком хай посіває!

Хай Рік Новий несе в хату

Щастя й радості багато!

***

Заходить сонце, зірка сходить,

Свята Вечеря настає.

Сім’я збирається у колі,

В душі в всіх свято повстає.

Столи накриті пишно в стравах,

Ялинка у кутку стоїть.

Кутю по центру столу ставлять,

Святкова свічка мерехтить.

Уже скінчилась вся робота,

І дружні сіли до Вечері.

Спочатку Богу помолились,

Постукав раптом хтось у двері.

Почався спів – колядники,

Почали у дверях співати.

І про народження Христа,

У пісні своїй сповіщати.

І так повсюди, в кожнім домі,

І Зіркам світить всім в вікно.

Бо скоро вже наступить свято

Під світлим іменем – Різдво!

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п’ятачок.

***

Колядую, колядую,

Перемогу нашу чую!

Хай приходить в кожну хату

Рік щасливий і багатий.

В теплих, сонячних домівках,

Діти хай сміються дзвінко.

Землі зорані боями

Буйно зацвітуть садами,

Оживе хай вся земля,

Без сусіда-москаля!

Знов розквітне Україна

Сильна, вільна і єдина!

***

Пісня "Ой радуйся земле"

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Та прийдуть до тебе

Три празники в гості.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Ой перший же празник –

Та Різдво Христове.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

А другий же празник –

Василя святого.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

А третій же празник –

Святе Водохреще.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

А що перший празник

Зішле тобі втіху.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

А що другий празник

Зішле тобі щастя.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

А що третій празник

Зішле всім нам долю.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

***

Я колядниця маленька,

В мене шубка коротенька,

А колядка, бачте, ні:

Вчила я її три дні!

Я зайшла до вас до хати,

Щоб усіх вас привітати

Із Різдвом Святим Христовим!

І нехай усі здорові

У родині вашій будуть,

Мир і дружба хай панують.

Щоб печальних сліз не знали,

Щоб раділи і співали.

Рік Новий – наступне свято!

У дива я вірю свято,

А тому не зволікайте

І бажання загадайте.

В новорічну ніч казкову

Все здійсниться! Чесне слово!

***

Тиха ніч, свята ніч!

Ясність б’є від зірниць.

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

Тиха ніч, свята ніч!

Ой, зітри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов’ю спас,

Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б’є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшов нині в Вифлеєм

Щоб спасти цілий світ.

Тиха ніч, свята ніч!

Зірка сяє ясна,

Потішає серця,

Величає Христа.

Дитя святе, як зоря,

Нам світи, зоря ясна!

***

OBOZ.UA ранее писал, когда время колядовать и щедровать.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.